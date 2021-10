„Referendum je závazné a platné a proti těžbě štěrkopísku se vyjádřilo 900 občanů, což je 76 procent z celkového počtu oprávněných. Pro těžbu hlasovalo 250 občanů, což je 21,1 procenta. Pro zastupitelstvo je toto rozhodnutí závazné,“ řekl starosta Tovačova Marek Svoboda.

Výsledek referenda jasně ukázal, že se obyvatelé města další těžby štěrkopísku obávají. Hlavním důvodem je obava ze zvýšení prašnosti, hluku, ale i z narušení statiky domů a zabrání úrodné půdy.

„Jsem proti, protože ložisko tekutého písku zasahuje skoro dvě stě metrů za domy tady na Podzámčí a já věřím tomu, že by mohla časem praskat statika,“ vyjádřil svůj názor jeden z místních Michal Večeřa mladší.

„Je to všechno špatně. Teď jsem byl na náměstí u kostela a říkal si, že i domy tady už praskají. Když to vyhrabou do hloubky padesáti metrů, co to bude dělat? Všechno bude ujíždět. Ani metr bych jim nedal. Já tam mám pole taky a ode mě ho rozhodně nedostanou,“ ohradil se jiný z obyvatel Tovačova Petr Kytlica.

„Žiji tady od narození a nepřeji si, aby se u nás těžilo, protože máme domy u hlavní silnice a odnese to statika. Jak se tady teď bude žít?,“ ptala se na veřejném projednávání, které se konalo v září ve sportovní hale také Dagmar Charvátová z Tovačova.

Společnost Českomoravský štěrk má zájem o lokalitu o velikosti 60 hektarů mezi Tovačovem a Troubkami.

„Rozhodli jsme se rozšířit těžbu v okolí Tovačova, abychom byli schopni v dobývání pokračovat v dalších patnácti až dvaceti letech, protože v současných těžebních prostorách je nízký podíl hrubší frakce kameniva,“ vysvětlil na veřejném projednávání ve sportovní hale, které se uskutečnilo počátkem září, mluvčí společnosti Českomoravský štěrk Marek Tláskal. (pu)