„Návrh na zrušení původního usnesení o konání referenda, který jsme schválili v březnu, byl osmi hlasy z patnácti přijat. Znamená to, že se referendum konat nebude a budeme dál pokračovat v přípravných činnostech. Z naší strany je to výkup pozemků, ze strany Povodí Moravy pak příprava na výběr zhotovitele dalšího stupně dokumentace, jenž bude zároveň provádět inženýrsko-geologický průzkum,“ řekl starosta Troubek Radek Brázda.

Debata na jednání zastupitelstva byla bouřlivá, protože část lidí byla pro vyhlášení místního referenda a chtěla, aby měli obyvatelé Troubek možnost vyjádřit se k této otázce.

„Bude to zčásti také volební téma určitých uskupení, takže se může stát i to, že si to voliči vyhodnotí tak, že dají těmto uskupením více hlasů a všechno se může změnit. Jsme rádi, že Olomoucký kraj ústy hejtmana začátkem května řekl, že podpoří zpracování dalších stupňů projektové dokumentace,“ zhodnotil starosta.

Kritici: Megalomanská stavba

Obec si právě letos připomíná čtvrt století od ničivých povodní, při kterých v noci ze 7. na 8. července roku 1997 zahynulo devět místních obyvatel. Srovnány se zemí musely být více než tři stovky domů.

Ani vzpomínky na hrůzy, které tehdy lidé prožili, ale nezměnily názor některých občanů Troubek. Část z nich je přesvědčena, že navrhované opatření Povodí Moravy - prstencové ohrázování obce - je zbytečné.

V podobném duchu argumentovali lidé i na veřejném projednávání, které se konalo koncem května v kulturním domě.

„Jsem zásadně proti výstavbě takové hráze. Je to megalomanská stavba, bude to škaredé, zbytečné a dá se to řešit jednodušší cestou. Vede tudy zemědělská cesta, a kdyby se zvedla, tak je po problémech. Pokud by nastala situace jako v roce 1997, stejně nám nic nepomůže,“ uvedl jeden z místních Michal Dostál.

Další část obyvatel si naopak myslí, že včera bylo pozdě.

„Ti křiklouni, kteří proti opatřením protestují, jsou lidé, kteří tady mají pole a nechtějí je obětovat. Před rokem a půl, když nám povodeň znovu hrozila, stáli všichni na mostě, křižovali se a báli, že voda přijde znovu. Jenže rychle se na to zapomnělo,“ zhodnotila zastupitelka Vlaďka Hanzlíková.

Jediné řešení

Při ničivých záplavách v roce 1997 kulminovala řeka Bečva při průtoku 850 metrů krychlových za sekundu. Obec Troubky při takto velkých průtocích ohrožuje od jihu zpětné vzdutí, a všechny projektanty tak nutí řešit protipovodňovou ochranu obce prstencovým ohrázováním.

Toto řešení obsahovala i první zpracovaná dokumentace k územnímu řízení, jejímž investorem byla v roce 1998 obec Troubky. Projekt ale tehdy ztroskotal na nesouhlasu devíti ze 189 vlastníků pozemků. V květnu 2010 vtrhla do obce velká voda znovu.

Povodí Moravy hodlá investovat do protipovodňových opatření v Troubkách půl miliardy korun.

„Jediným možným řešením je prstencové ohrázování. To znamená, že kolem celého území obce vznikne zemní val, případně i betonová zeď, v některých místech vysoká až tři metry. Součástí je i vybudování protivztlakových studní. Ty mají v době zvýšených povodňových průtoků zamezit tomu, aby byly průsaky spodních vod nekontrolovatelné,“ popsal Tomáš Bělaška, investiční ředitel Povodí Moravy.

Povodí zahájí projektovou přípravu na sklonku letošního roku.