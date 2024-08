Školský zákon dává zřizovatelům škol právo vyhlásit konkurz na pozice ředitelů při uplynutí šestiletého funkčního období. „Paní ředitelce uplynulo stejně jako jiným ředitelům šestileté období - a po této době zřizovatel buď vyhlašuje rekonkurzy nebo potvrzuje ve funkci, což dělá každý kraj a obec. V případě přerovské obchodní akademie byl vyhlášen rekonkurz, který proběhl, ale nikdo nebyl vybrán,“ informoval šéf odboru školství kraje Miroslav Gajdůšek.

Ředitelka podle něj s rozhodnutím nesouhlasí a obrátila se na advokátní kancelář. „Předpokládáme, že věc skončí u soudu, který rozhodne, jestli jsme postupovali správně,“ doplnil Gajdůšek. Ředitelka Obchodní akademie Hana Štěpanovská, která na škole působí jednadvacet let, se k celé záležitosti v tuto chvíli nechce vyjadřovat.

Do doby, než bude na základě konkurzu vybrán nový ředitel, povede Obchodní akademii v Přerově stávající ředitel Gymnázia Jakuba Škody Jan Raška. Ten bude zastávat obě dvě funkce - jak ředitele gymnázia, tak přerovské obchodní akademie.

„Ta informace přišla na začátku školního roku, takže na velké přípravy nebyl čas. Mým hlavním úkolem je, abychom zahájili školní rok na gymnáziu i obchodní akademii v pohodě a klidu a změnu nepocítili ani studenti, ani vyučující,“ uvedl ředitel gymnázia Jan Raška.

„Pedagogický sbor včetně sekretariátu gymnázia z mého pohledu fungují výborným způsobem a mají mou stoprocentní důvěru, takže se mohu spolehnout na to, že budou nápomocni a na chodu gymnázia se to neprojeví. Na přerovské obchodní akademii se musím nejprve seznámit s prostředím a učiteli a řídit školu tak, aby to bez problému zvládala až do konkurzu. Ten, předpokládám, bude vyhlášen co nejdříve,“ uzavřel Jan Raška.