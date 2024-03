Bývalí zaměstnanci obvinili ředitelku Domova pro seniory v Přerově ze šikany

Podle jejích slov jí byl odepřen přístup do zaměstnání, což vnímala jako šikanu, bossing a porušování Listiny základních práv a svobod. „Paní ředitelka vyhodnotila mou absenci jako překážku na straně zaměstnance a hrubé porušení kázně,“ shrnula žena, která nakonec dostala výpověď. Jiní bývalí pracovníci zase v čestných prohlášeních uvedli, že museli po odchodu ze zaměstnání vyhledat pomoc psychiatra.

Protestuje stále více zaměstnanců

Podle opozičního zastupitele Dana Chromce (SPD) se po zveřejnění celé kauzy přidávají k protestu další zaměstnanci - bývalí, ale i současní. „Množství lidí, kteří se nám ozvali, nebo vyjadřují svou podporu, je až neuvěřitelné. Jsou to desítky lidí z řad bývalých i současných zaměstnanců, kteří mají za sebou podobnou zkušenost. Dozvídáme se další příběhy, které odhalují zákulisí toho, co se v Domově pro seniory dělo a stále děje. Některé případy jsou alarmující - tito lidé jsou vystaveni tvrdé tortuře ze strany vedení. Pracovníci se nám ozývají sami a dnes už je to v té rovině, že nás lidé oslovují na ulici nebo v hospodě a vyjadřují svou podporu,“ řekl Chromec.

Opozice se sešla s primátorem

„Z našeho pohledu chce vedení města situaci řešit a vyhovět našemu požadavku na personální audit, který by měl proběhnout. Ze strany radních je příslib, že budou kroky koordinovat společně s námi. Další schůzka se uskuteční koncem března a budeme na ní chtít vědět, jestli město reálně učiní kroky, které ulehčí zaměstnancům. My jsme formulovali náš požadavek jasně už na jednání zastupitelstva - požadujeme odvolání ředitelky,“ konstatoval.

Vedení města se kauzou, která vrhá negativní stín na sociální služby, vážně zabývá. „Zástupci města berou situaci velmi vážně. Zabývají se všemi podněty, které mají od některých současných i bývalých zaměstnanců a plánují se osobně setkat s lidmi, kteří si na chování paní ředitelky stěžovali. Zahájena bude rovněž rozsáhlá kontrolní činnost. O dalším vývoji budeme informovat,“ konstatovala mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Zaměstnanci ustoupit nehodlají

Zaměstnanci, kteří na problém upozornili, v protestu nepoleví. „Budeme ale ctít linii pana primátora, který nastínil způsob, jakým město bude postupovat dál,“ uvedl bývalý vedoucí pracovník Domova pro seniory Daniel Macháň, který na jednání zastupitelstva otevřeně vystoupil a popsal své negativní zkušenosti s ředitelkou. V současné době je ve výpovědní lhůtě.

Ředitelka obvinění odmítá

Ředitelka Sociálních služeb města Přerova a Domova pro seniory v Přerově Jana Žouželková obvinění ze šikany odmítá. Kritiku bývalých zaměstnanců na jednání zastupitelstva označila jako „podpásovku“ a hon na čarodějnice. Nemohla se totiž nařčení bránit, protože nebyla přítomna.

„Minulý týden jsme měli supervizi a výstup supervizorky byl pozitivní s tím, že jednání probíhalo v milé atmosféře. Potvrdilo se, že zaměstnanci mají v ředitelku důvěru,“ uvedla šéfka Sociálních služeb města Přerova Jana Žouželková.

Signály, které by svědčily o nespokojenosti zaměstnanců, podle ní nevyplynuly ani z anonymního dotazníkového šetření, které probíhalo koncem minulého roku v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Nadprůměrné hodnocerní

„Šetření bylo anonymní a každý zaměstnanec se v něm mohl vyjádřit. Bylo zaměřené na to, jak jsou lidé spokojeni s vedením, součástí bylo i hodnocení pracovního procesu a spolupráce v kolektivu. To vše vyšlo nad průměrem v rámci celé České republiky,“ upřesnila.

Kauza podle ní naštěstí nemá dopad na klienty

„Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům za to, že nervozitu z celé situace nepřenášejí do své práce,“ uzavřela ředitelka.