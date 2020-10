Na Přerovsku je aktuálně 962 lidí s pozitivním testem na covid-19, od počátku pandemie se jich nakazilo celkem 1503. Kolik pacientů je hospitalizováno v přerovské nemocnici?

Počet hospitalizovaných má stejně jako v jiných zdravotnických zařízeních i u nás rostoucí trend. V současné době u nás leží třicet pacientů. Museli jsme pozastavit plánované operace na všech odděleních a řešíme jen ty, které jsou opravdu akutní. Protože pacienti s diagnózou covid-19 přibývají, budeme otevírat další kapacity, abychom se o ně postarali.

Jak velký je podíl pacientů ve vážném stavu?

Na jednotce intenzivní péče je hospitalizovaných šest pacientů, ale ne všichni vyžadují umělou plicní ventilaci. Počty se každý den mění, takže toto číslo je spíše orientační. Věk pacientů je různý - kromě seniorů se staráme i o mladší ročníky, narozené po roce 1960 a 1970.

Které zákroky jste kvůli covid-19 museli omezit?

Operační zákroky jsme už pozastavili na všech odděleních - nově i na ortopedii - a přešli pouze na režim akutních operací. Pavilon interních oborů bude od pátku vyčleněn pouze pro covid pozitivní pacienty - jak jednotku intenzivní péče, tak i druhé standardní oddělení. Neinfekční pacienti se budou stěhovat do pavilonu chirurgických oborů.

Jak zvládají zátěž lékaři a sestřičky v přerovské nemocnici?

Zátěž je vysoká, což je dáno tím, že pečují o těžce nemocné. Také práce v ochranných pomůckách je těžší a fyzicky náročnější. Personál zažívá denně nepředvídatelné a nárazové zátěžové situace, například pokud je více akutních příjmů. Provoz na oddělení, kde leží pacienti s diagnózou covid-19, je tedy výrazně náročnější než na oddělení, kde se zdravotníci starají o stejný počet pacientů bez covidu.

Už jste museli podobně jako některá zdravotnická zařízení v zemi vyslat signál SOS? Potřebujete pomoc mediků nebo studentů zdravotnických škol?

Máme už nyní dobrovolníky z řad mediků i studentů středních zdravotnických škol. Přicházejí k nám postupně - tento týden je to asi dvacítka studentů, kteří nám pomáhají v rámci pracovní povinnosti. Situace se stále vyvíjí.

Kvůli velkému počtu zájemců se rozšířil počet dní, kdy se mohou lidé nechat otestovat na covid-19. Zvládá nápor nové odběrové místo u bočního vstupu do přerovské nemocnice?

Odběrové místo je otevřené od pondělí do pátku, a to v době od 8 do 14 hodin. Nově se mohou lidé nechat otestovat i v sobotu, a to od 8 do 13 hodin. První víkendové testování se uskuteční už nadcházející sobotu 24. října. Testy na covid-19 ale mohou podstoupit pouze pacienti se žádankou od praktického lékaře nebo hygieny. Stále přitom platí, že se musejí zájemci předem telefonicky objednat - a to na čísle 725 663 420 nebo 725 663 486. Bohužel - na odběry chodí stále velký podíl neobjednaných, které budeme muset zřejmě striktněji odmítat, abychom nápor zvládli. Přednost mají vždy žadatelé, kteří si předem domluvili termín.

Nejdřív bez příznaků a pak poplach

Zaznamenali jste i v přerovské nemocnici nakažené zdravotníky? Jak velký je to problém?

Infekce se nevyhýbá ani zdravotníkům - a to napříč odbornostmi, od sestřiček až po odborný personál. Jednotlivé případy vždy konzultujeme s hygienou, a pokud je někdo nakažený, tak je v izolaci.

Překvapilo vás něco na průběhu této vysoce nakažlivé nemoci, která už ochromila život v naší zemi?

Choroba je „zajímavá“ rozdílnými klinickými projevy - někdo má jen lehký průběh a přitom obraz na plicích je velmi pokročilý. Rentgen tedy nevypadá vůbec dobře a člověk to zvládne. U jiného je to pravý opak. Co nás nemile překvapuje, je fakt, že někteří pacienti nemají žádné příznaky, a pak u nich infekce naplno propukne. Ne všechno se dá poznat a variabilita je poměrně velká. Korona je hůře předvídatelná a máme k ní respekt. Je jen velmi těžké dopředu predikovat průběh.

Co byste vzkázal těm, kteří tento respekt stále nemají, brojí proti rouškám a mají za to, že se jejich nošením omezují lidská práva?

Rizikové skupiny bychom měli chránit, a proto by i mladí lidé měli udělat něco pro to, aby pomohli. U mladého jedince může skutečně covid-19 proběhnout jako „chřipečka“, ale je tu velké procento těch, které nemoc ohrožuje na životě. Bez solidarity všech by nemuselo vzhledem ke kapacitě nemocnice dojít k tomu, že by systém mohl poskytnout všem stoprocentní péči. Proto jsou tu i epidemiologická opatření - protože nemocnice nejsou nafukovací. Zásadní pro zvládnutí pandemie bude dostatek zaměstnanců k výkonu práce zejména v oblasti intenzivní péče. Není to tedy o počtu lůžek, ale o personálu. Zatím péči zvládáme. Zdravotníci vědí, o co jde a postavili se k tomu čelem, za což jim děkuji. Důležitá je v těchto dnech soudržnost týmu.