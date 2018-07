Realitní makléř Michal Zapletal: kouzlil jsem pro celebrity i učitelky

/ROZHOVOR/ Domy, prohlídky, schůzky, telefonáty. To je denní chleba realitního makléře z Přerova Michala Zapletala. Práce však není jediné, co ho baví. Michal Zapletal má ještě netradiční koníček. Mikromagii.

„Snažím se předat lidem pozitivní energii, mám rád dobrou náladu a mikromagie mi přináší obojí. Proto jsem si také vybral zaměstnání realitního makléře, protože i zde mám kontakt s lidmi,“ vysvětluje makléř.

Divákům se snaží předvést iluzi tak, aby si pokaždé odnesli silný zážitek.

„Nejlepší je, když odchází doslova okouzleni,“ říká s úsměvem.

Jak se učí kouzla a kde ho lidé mohou potkat prozradil v rozhovoru pro Hranický týden.

Berou vás lidé spíše jako kouzelníka nebo jako realitního makléře?

Profesionál jsem realitní makléř. Mikromagie je jen koníček. Na vystoupeních mě ale lidé vnímají jako profíka a před mými triky mnohdy smeknou. To mě vždycky potěší.

Kde všude vystupujete?

Po dohodě s klientem vystupuji na různých akcích, ať jsou to narozeniny, firemní večírky nebo svatby.

Dá se kouzlením uživit?

Když je člověk šikovný, tak určitě. Mým cílem není na tom zbohatnout, ale nějakou tu korunu si samozřejmě za své umění vezmu.

Před jakým publikem jste už vystupoval? Zaměřujete se na nějakou konkrétní skupinu lidí?

Ne, vždy záleží na domluvě s klientem. Troufám si říci, že program dokáže okouzlit každého. Kouzlil jsem pro celebrity, které vydělávají sta tisíce, pro majitele firem, právníky, soudce, učitele, ředitele, hudební skupiny, ale i pro obyčejné lidi nebo třeba děti.

Jak diváci na triky reagují?

Reakce jsou vtipné, upřímné, emotivní a naštěstí vždy pozitivní. Dobře provedené iluze člověka pobaví a zaujme, protože ve většině případech je dotyčný součástí triku. Díky tomu si odnáší silný zážitek a když ne, tak je aspoň hluboce zamyšlen a dumá nad tím, jak jsem to udělal.

Vím, že vás potkalo malé kouzlo také v soukromém životě…

To máte pravdu, narodila se nám dvojčátka: kluk a holčička. To je to nejhezčí kouzlo na světě.

To musí být časově náročné: dvojčata, kouzlení, práce…

Času na učení nových kouzel je málo a spím pár hodin denně. Snažím se manželce pomáhat, jak jen se dá. Rodina je pro mě na prvním místě. Ale nějaký čas si vždycky najdu. Jak děti porostou, bude to zase lepší a protože mně mikromagie baví, tak se v ní chci zlepšovat.

Kde vás v blízké době můžeme potkat?

Jednou měsíčně kouzlím u kamarádů v Ostravě, kteří mají své Mama’s Bistro, co dostalo díky mé menší iniciativě tři hvězdy, čili nejvyšší ocenění od Zdeňka Pohlreicha z pořadu Ano, šéfe. Moc bych si přál mít takové restaurace třeba ještě dvě, tři a pravidelně v nich vystupovat pro lidi mezi stoly a trošku je zasvětit do tajů mikromagie. Například v mém rodném Přerově nebo Olomouci, Prostějově, Zlíně a vůbec se nebráním jakémukoliv jinému, mě dostupnému, městu. Kdo by měl zájem vidět mě v akci, zpestřit svoji událost o něco nevšedního s dávkou dobré nálady, může mě kontaktovat na čísle 608 951 921, nebo e-mailu mich.zapletal@ seznam.cz.