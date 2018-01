Kritizované autobusy mají nové jízdní řády. Platí už od neděle

Přes sto změn v odjezdech příměstských autobusů, čtyřiadvacet nových spojů a osm naopak zrušených.

Změny jízdních řádů v Olomouckém kraji, kterými krajský koordinátor dopravy KIDSOK reaguje na kritiku ze strany cestujících na řády platné od začátku roku, se promítnou už od neděle 28. ledna.

Na některé spoje tak budou lidé čekat déle, jinde naopak vyrazí o něco dříve.

Osmi autobusů se ale cestující už nedočkají. Tři z nich vyjížděly z Prostějova, odkud teď zamíří po jiné trase spoje nové.

Do Přerova tak od neděle vyrážejí dva autobusy se zastávkou v Tovačově, menší obslužnost je ale na trase přes Dub nad Moravou. Šest, tedy nejvíc nových spojů je na trase ze Zlatých Hor do Lipové.

Náprava vlastních chyb

Na problémy upozorňující cestující příměstských autobusů už téměř měsíc.

Podle krajského koordinátora dopravy by teď největší problémy měly zmizet.

„Aktualizace jízdních řádů by měla vyřešit většinu nedostatků, které se od 1. ledna v dopravě objevily,“ uvedl na svém webu.

Napravovat své vlastní chyby začal KIDSOK už v první polovině ledna.

„V oblastech Prostějovsko, Přerovsko a Hranicko došlo k pochybení jednoho a téhož konstruktéra jízdních řádů, který nezvládl koncepčně připravit jízdní řády tak, aby byla změna pro cestující přínosem,“ uznal KIDSOK na svém webu 17 dní poté, co začaly nové řády platit.



Začátkem ledna odvolali radní kraje, který je zřizovatelem příspěvkové organizace KIDSOK, ředitele Jaroslava Tomíka. Řízení po něm převzala Kateřina Suchánková.

Veškeré změny a jízdní řád platný od neděle 28. ledna jsou na webu KIDSOK k dispozici od úterý, zobrazovat by je měl i celostátní vyhledávač spojů IDOS. Kompletní seznam novinek najdete na webu Olomouckého deníku.

Změny v jízdních řádek IDSOK od 28.1.

Souhrnné jízdní řády IDSOK

Vyhledávání spojů IDSOK

LINKY, NA KTERÝCH DOŠLO KE KOMPLETNÍM REVIZÍM:

780400 Prostějov – Lutín – Olomouc

780934 Prostějov-Nezamyslice-Osíčany-Uhřice

891400 Prostějov – Lutín – Olomouc

920500 Kojetín – Tovačov – Olomouc

920501 Přerov – Tovačov – Kojetín

920940 Přerov – Chropyně – Kojetín – Stříbrnice

930203 Šumperk – Sudkov – Leština – Brníčko – Dlouhomilov

930212 Šumperk – Hrabišín – Brníčko – Leština – Dlouhomilov

930280 Šumperk – Zábřeh

950116 Zlaté Hory – Mikulovice – Jeseník – Lipová-lázně





ZRUŠENÉ SPOJE:

780405 Prostějov – Tovačov – Oplocany – Kojetín

Zrušen spoj 24.



920403 Prostějov – Dub nad Moravou – Přerov

Zrušen spoj 39 a 40.



920535 Hranice – Bělotín – Hustopeče n. Bečvou

Zrušeny spoje 205 a 206.



932246 Mohelnice – Zábřeh – Šumperk

Zrušeny spoje 111 a 108.



950126 Jeseník – Vojtovice – Žulová – Vidnava

Zrušen spoj 47.





NOVÉ SPOJE

780401 Prostějov – Čelechovice na Hané – Lutín

Nové spoje 105, 107, 110 a 112.



780404 Prostějov – Tovačov – Přerov

Nové spoje 15 a 16.



920511 Přerov – Dluhonice – Krčmaň

Nový školní spoj 31 a 36 přes Brodek u Přerova.



920515 Přerov – Velký Újezd – Kozlov

Nový spoj 219.



920517 Lipník n.B. – Osek n.Bečvou – Veselíčko – Lazníky

Nový spoj 13.



920522 Lipník n.Bečvou – Týn n.Bečvou – Pavlovice u Přerova – Přerov

Nový spoj 32 z Hlinska přes Týn nad Bečvou do Lipníku nad Bečvou, upravena jízdní doba spoje.



920535 Hranice – Bělotín – Hustopeče n. Bečvou

Nové spoje 44 a 46.



920942 Přerov – Stará Ves – Kostelec u Holešova

Spoj 23 nově 6:40 z Přerov,aut.st. do Říkovic,žel.st.

Spoj 24 nově v 6:55 z Říkovic,žel.st., přes Starou Ves, Horní Moštěnici do Přerova,aut.st.



932286 Zábřeh – Olšany – Zborov – Štíty

Nový spoj 18 a 21.



950113 Jeseník – Lipová-lázně - Ostružná

Nový spoj 11.



950116 Zlaté Hory – Mikulovice – Jeseník – Lipová-lázně

Nové spoje: 48, 225, 227, 228, 229, 230.