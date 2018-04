Radslavská přilba je tady. V obci poměří síly dobrovolní hasiči

Při zásazích, které simulují situace z reálného života, změří v sobotu 7. dubna své síly v Radslavicích jednotky dobrovolných hasičů. Noční soutěž hasičské všestrannosti s názvem Radslavská přilba se uskuteční již posedmnácté.

Soutěž má dlouholetou tradici.

„Kdysi jsem našel článek v hasičských novinách o soutěži, která probíhala v Dolínku u Odolene vody. My jsme tam vyrazili s tím, že jsme si rovnou i zasoutěžili a líbilo se nám, že je to něco jiného, než klasický požární sport. Dali jsme se do řeči s pořadateli, kteří nám prozradili, že tento typ soutěže odkoukali. Původně se tato soutěž konala někde v okolí Plzně,“ zavzpomínal starosta radslavického sboru Stanislav Jemelík.

Z Radslavic do světa

Soutěž si tak hasiči dovezli na Moravu a pokusili se jí dát formu, která je časově měřitelná. Z Radslavic se závody rozšířily na Slovensko a do Polska.

„Navázali jsme spolupráci také v Polsku, kde ale soutěž neprobíhá v takovém rozsahu, jako u nás,“ podotkl Stanislav Jemelík.



Při vymýšlení soutěžních disciplín se hasiči snaží vycházet z běžné zásahové činnosti.

„Nechybí například práce se strojem či požární útok. Nejdéle vytrval požární útok do kopce s úklidem materiálu na čas. Disciplíny se snažíme obměňovat tak, aby byly zajímavé pro ty, kteří se závodů účastní každý rok,“ popsal starosta sboru dobrovolných hasičů v Radslavicích.

Využivájí i rybník

Disciplíny se konají také na místním rybníku snad každý rok. Podle slov Stanislava Jemelíka byl výjimkou snad jen první ročník soutěže.

„Kromě prvního roku, kdy byl zamrzlý náš rybník, se každý rok jezdilo na člunu. Buď se převážejí lidé nebo materiál,“ uzavřel.



U hasičské zbrojnice bude v sobotu 7. dubna ve 14.30 hodin slavnostní nástup jednotek. Odpolední štafeta se do bojů vydá ve 14.45 hodin a noční část závodu začne tradičně ve 20 hodin.