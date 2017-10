Radní v Přerově chtějí zastavit příliv nepřizpůsobivých

Situace v sociálně vyloučených lokalitách u nádraží se v posledních měsících zhoršila a může za to i příliv nových nepřizpůsobivých ze severu Moravy, kteří se zabydlují ve zdejších ubytovnách.

Přerovští radní se proto rozhodli vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Jaký to bude mít dopad? Noví nájemníci ubytoven, závislí na sociálních dávkách, už nedosáhnou na doplatek na bydlení.

„Umožňuje nám to letos přijatá novela zákona o hmotné nouzi. Chceme tím snížit nežádoucí jevy, které se vykytují právě v těchto oblastech,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO), jenž má na starosti sociální oblast.

Seznam problémových ulic

Podle mluvčí Lenky Chalupové míří zásah ze strany přerovské radnice do šesti problémových ulic. Všechny jsou problematické kvůli sociálně nepřizpůsobivým lidem, kteří zde žijí. Speciální opatření má pomoci, aby se situace v těchto lokalitách dál nezhoršovala.

Mezi oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů se zařadí ulice Dluhonská, kde byl v minulosti nechvalně proslulý lazaret, a dnes jsou zde sociální ubytovny.

Na seznamu jsou i ulice v okolí nádraží, ve kterých žije početná romská komunita - Husova, Kojetínská, Škodova, Tovačovská, a pak také - Tovární.

Právě v bývalé drážní ubytovně v Tovární ulici jsou dnes dvě sociální ubytovny a stahují se sem nepřizpůsobiví z různých koutů Moravy a Čech.

Radní už pověřili náměstka primátora Tomáše Navrátila, aby podal přerovskému magistrátu žádost o vydání opatření obecné povahy, které vyčleňuje ulice, v nichž lidem závislým na dávkách nebude vyplácen doplatek na bydlení.

Stávajících nájemníků by se opatření nedotklo, ale mělo by vliv na nově příchozí. Nastěhovat by se do ubytoven sice mohli - ale bez nároku na dávku, která jim hradí bydlení.

„K žádosti se budou muset ale ještě vyjádřit dotčené strany - například orgán sociálně právní ochrany dětí nebo Policie České republiky. O tom, zda opatření vejde v platnost, bude jasno přibližně do dvou měsíců,“ upřesnila mluvčí radnice.

Pro nové nájemníky

Na území Přerova je v současné době osmnáct ubytoven, ve kterých žijí sociálně slabí.

„Na ubytovnách dnes máme několik stovek lidí a další žijí i v bytech různých vlastníků. Opatření se bude týkat nových nájemníků - pokud bude někdo chtít uzavřít třeba nájemní smlouvu na byt v Husově ulici, tak tento člověk by už neměl mít nárok na doplatek na bydlení,“ shrnula Marta Šintáková, vedoucí oddělení sociální prevence přerovského magistrátu.

U nízkopříjmových skupin se, jak řekla, sociální dávky dokrývají právě doplatkem na bydlení. Pokud o něj tito lidé přijdou, budou mít problém zaplatit nájem.

Doplatek se přitom může pohybovat až ve výši několika tisíc korun.

„Znamená to, že ty právní vztahy, které vzniknou po vydání opatření, budou již bez nároku na doplatek. I v případě, že z nějakého důvodu zanikne dříve uzavřená smlouva, a bude znovu uzavírána, bude na to pohlíženo jako na nový právní vztah,“ uzavřela Marta Šintáková.