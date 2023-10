Zastřešenou ledovou plochou by se podle něj zvýšily možnosti sportovního vyžití ve městě. „Stavět bychom chtěli začít už v příští roce,“ podotkl.

Opozice ale nákladný projekt kritizuje. „Je to podle mě hodně narychlo. Abych zvedl ruku pro, musel bych mít k dispozici konkrétní materiály, týkající se nákladů na provoz, analýzy rizik. Pokud je nemám, nemohu přece rozhodovat o investici za 80 milionů korun,“ vyjádřil svůj názor zastupitel za KDU-ČSL Ladislav Šťastník s tím, že by bylo lepší v Kojetíně vybudovat mobilní ledovou plochu.

„Ta by i s rolbou přišla na pět milionů korun a postavit se dá kdekoliv. Zastřešená plocha ani nesplňuje podmínky hřiště pro lední hokej,“ soudí Ladislav Šťastník.

Stejného názoru je i zastupitelka Kateřina Janoušková (ČSSD). „Nedostala jsem podklady pro posouzení záměru, i když o ně zastupitelé několikrát žádali. Víme o projektu jen to, že ho měl pan starosta ve svém šuplíku zbožných přání, a to je tak asi vše. Zajímá nás, kolik by stál provoz kluziště, zda je příslib dotace a v jaké výši, a jak bude město projekt financovat v případě, že dotaci nezískáme,“ konstatovala.

VIDEO: Obří robotické centrum Amazonu v Kojetíně už zaměstnává 1500 lidí

Z příspěvků na diskusním facebookovém fóru Kojetínské novoty je zřejmé, že záměr rozdělil obyvatele města na dva tábory. Většina lidí vnímá fakt, že problém ufinancovat provoz sportovišť mají i mnohem větší města. Nejbližší ledové plochy jsou v Přerově, Olomouci, Prostějově, ale i Šternberku, Uničově nebo Vyškově.

„Přijde mi to jako výstavba pomníčků pro své věrné a budoucí vedení města se budou již jen prát s dluhy a provozními výdaji za tyto velkolepé projekty. O tom, jak jsou kluziště a kryté bazény ekonomicky náročné, se stačí zeptat v Kroměříži nebo Přerově. Stojí je tam jen provoz miliony měsíčně, a to jsou čtyřikrát až pětkrát větší města,“ namítl v diskusi na Facebooku třeba Martin Smutný.

Splnili politici své sliby? Je Přerov bezpečnější?

„Primárně bych se ptala, proč ta změna od bazénu ke kluzišti? Kým bude využíváno, když většině děcek stačí ta chvíle, kdy jsou zamrzlé rybníky, a hlavně je to zdarma,“ soudí Lenka Vágnerová.

„Mně se ta myšlenka ledové plochy líbí. V létě máme krásné koupaliště a v zimě s dětmi jezdíme do nedalekých aquaparků, pokud chceme vodu. Zastřešené kluziště pro nás bude další příjemná aktivita,“ podpořila záměr Barbora Luxová.