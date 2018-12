Radní Marek Dostál (ODS) oznámil svou rezignaci

Přerovský radní Marek Dostál, který čelí obžalobě ze sexuálního nátlaku na bývalou zaměstnankyni, oznámil ve čtvrtek na tiskové konferenci ODS v Přerově rezignaci.

Náhradníci jsou dva - Tomáš Kocourek a Jaroslav Hýzl

Jak uvedl, necítí vinu a chce v následujících měsících pracovat na očištění svého jména.

Na radního podala trestní oznámení jeho bývalá zaměstnankyně. Obžalobu obdržel Marek Dostál minulý týden.

„Ze své pozice zaměstnavatele vůči poškozené, která u něj pracovala, a byl si přitom vědom její závislosti na příjmu ze zaměstnání v důsledku její tíživé finanční situace, ji ve dvou případech přiměl k orálnímu pohlavnímu styku,“ uvádí se v obžalobě.

Marek Dostál vinu popřel s tím, že se stal obětí soukromého vyřizování účtů.

„Je to akt pomsty bývalé zaměstnankyně vůči mně, který má zakrýt její zpronevěru a krádeže. Není to pro mě jednoduché, protože se dotýká mé rodiny. Chtěl bych pracovat na očištění jména, a proto jsem se rozhodl rezignovat na členství v Radě města Přerova,“ zdůvodnil.

Dostál prý nechce dávat žádnou záminku k útokům na samosprávu.

„Rezignaci podám v takovém termínu, aby už v pondělí 10. prosince na jednání zastupitelstva mohla být Rada města doplněna o dalšího člena. Až do vyřešení případu zůstanu pouze řadovým zastupitelem a nadále zůstávám členem klubu ODS,“ upřesnil.

Na tiskovou konferenci dorazili zástupci vedení přerovské ODS - oba náměstci primátora Michal Zácha a Petr Kouba, ale také radní Jakub Navařík a další členové strany. Podle prvního náměstka primátora Michala Záchy jednal o celé situaci klub zastupitelů.

„Přistupujeme s jasným sdělením, jak se k tomu ODS postaví. Marek Dostál dlouhodobě pracuje jako zastupitel města Přerova a nyní začal své druhé volební období. Nově byl zvolen na post radního. Občanští demokraté, které my reprezentujeme, ctí presumpci neviny. Až soud rozhodne o jasném výsledku viny či neviny. Nepovažujeme ale za vhodné, aby Marek Dostál dál působil v této funkci, a to až do vyřešení případu,“ konstatoval Michal Zácha.

O obsazení postu po Marku Dostálovi bude ODS jednat a navrhne nového člena městské rady.

„Zůstávají další dva možní zastupitelé - Tomáš Kocourek a Jaroslav Hýzl. Jednoho z nich navrhneme, ale konkrétní jméno zazní prvotně od nás na jednání zastupitelstva,“ uzavřel.