Jaké investiční akce vás v budoucnu čekají?

V roce 2023 nás čeká obnova veřejného osvětlení a současně budeme chtít realizovat optickou síť. Palčivou otázkou je i vybudování kanalizace a čističky odpadních vod. Náklady na zbudování kanalizační sítě jsou totiž pro tak malé obce, jako je ta naše, značnou finanční zátěží. Znamenalo by to pro nás zadlužení na mnoho let dopředu. Kdyby byla obec nucena financovat přibližně 35 procent z celkové částky z vlastních finančních zdrojů a z úvěrů, bylo by to pro nás likvidační.

V roce 2023 nás čekají měsíce výkopů, bláta a různých omezení kvůli pokládce elektrických kabelů v obci, což je projekt společnosti ČEZ. Další investicí, která se aktuálně řeší, je také revitalizace úseku potoka nad rybníkem. Chtěli bychom pro naše občany do budoucna vytvořit klidové místo včetně posezení - jakousi odpočinkovou zónu, kterou by mohli lidé využívat. Udělalo by se zde i ohniště na opékání špekáčků. Revitalizace by se řešila v horní části obce, kde je i vodní plocha, ale neodpovídá současným požadavkům. Součástí akce je rovněž výsadba ovocných stromů a prvků pro děti. Na revitalizaci vodní plochy a výsadbu ovocných stromů budeme žádat o dotaci. Dotační titul se pohybuje ve výši 300 tisíc korun - a tato investiční akce by z něj měla být stoprocentně hrazena.

Jak bohatá je v obci Radkovy činnost spolků?

Ze spolků u nás funguje pouze Sbor dobrovolných hasičů. O kulturu v obci se starají především radkovští hasiči, jejichž sbor zde působí od roku 1938, spolu s kulturní komisí obecního zastupitelstva. Společně pořádají plesy, zábavy, vodění medvěda a jednorázové kulturní akce. Malebné okolí obce je celoročně využitelné pro rekreační sporty.

Malá obec Radkovy si "vymazlila" radnici, je i pro plesy či sportovce

Můžete přiblížit zajímavosti z historie obce?

První písemná zmínka o naší obci pochází z roku 1371. Během dlouhé historie obec spadala pod různá panství - vladyky z Dobrotic, hrad Luková, Cimburky z Tovačova, Žerotíny a další. V roce 1412 je poprvé připomínán dodnes stojící mlýn. V roce 1800 celá ves vyhořela, a poté ji zničilo ještě několik rozsáhlých požárů. Střípkem z historie je čin statečných občanů Radkov, kteří ukryli za první světové války zvon z místní kaple a zachránili jej tak před válečnou rekvizicí rakouských úřadů. Od roku 1848 do roku 1976 byla obec samostatná, potom přešla pod Dřevohostice, ale od roku 1990 má opět vlastní samosprávu.

Kdybyste chtěla přilákat do obce návštěvníky, co byste jim ukázala?

V Radkovech je několik významných budov a drobných sakrálních staveb. Patří mezi ně kaple sv. Dominika z roku 1872 a budova bývalé školy z roku 1896 - nyní obecní úřad. K památkám se rovněž řadí několik historických křížů a soch svatých. Návštěvníci ale mohou zavítat i na místní výletiště a pěkná je i procházka po okolí.

Daří se vám v obci udržet mladé lidi?

Bohužel musím konstatovat, že z naší obce mladí lidé odcházejí. Je to způsobeno zejména dopravní obslužností a nedostatečným zázemím - v obci chybí obchod, pošta, školka i lékař. Také pracovní příležitosti u nás nejsou. Rádi bychom k nám ale mladé rodiny nalákali, a proto proběhla aktualizace územního plánu. V horizontu tří let budeme chtít připravit pozemky včetně inženýrských sítí, abychom přilákali mladé lidi a nabídli jim poklidné bydlení na venkově.