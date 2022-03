Teprve loni vedení obce uspělo se žádostí o dotační titul a na podporu budování a obnovu infrastruktury získalo od Olomouckého kraje částku 500 tisíc korun.

„Rekonstrukce přišla na 2,5 milionu korun, to znamená, že 2 miliony šly z rozpočtu naší obce. Za tyto peníze se podařilo provést kompletní elektroinstalaci v budově, vyměnit podlahy a zrekonstruovat sociální zařízení,“ upřesnila starostka, která by chtěla, aby našla budova, kde dnes sídlí obecní úřad, širší využití.

Vedení obce by si přálo, aby se do ní opět vrátil společenský život a sloužila jako centrum pro setkávání občanů. V sále by se mohly konat různé oslavy, zajímavé přednášky a alespoň jednou do roka i ples. Protože se zde pořádají i turnaje stolního tenisu, byl zde vybudován sprchový kout a vzniklo zázemí pro sportovce.

„V obci žije hodně seniorů a dříve se u nás pořádaly i pravidelné cestopisné přednášky. Chtěli bychom v nich pokračovat a vytvořit příjemné prostředí pro setkávání dříve narozených - třeba při posezení u čaje nebo ochutnávce vín,“ řekla.

Rekonstrukce vnitřních prostor probíhala koncem loňského roku, takže místnosti ještě dýchají novotou.

„Na přelomu ledna a února jsme úřad otevřeli pro občany a dnes je první úřední den, kdy za námi mohou přijít. Od března už budeme mít opět pevně stanovené úřední hodiny tak, jako dříve,“ poznamenala starostka.

I když patří obec Radkovy k těm menším na Přerovsku a do nejbližšího obchodu a na poštu musejí zdejší obyvatelé do nedalekých Dřevohostic, pořádají se zde během roku všechny tradiční akce - od Tříkrálové sbírky přes masopustní průvod až po hodovou zábavu v srpnu.

„Věříme, že získáním nového zázemí se nabídka těchto akcí pro naše občany ještě rozšíří,“ uzavřela Iveta Dočkalíková.