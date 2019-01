Přerov - Asi dvě stovky přívženců DSSS vyrazilo po hodinových projevech na náměstí Svobody na pochod městem. Akce skončila oficiálně v půl čvrté a obešla se bez jakýchkoliv incidentů.

17.37

V ulicíh Přerova vládne relativně klid. Malé skupinky se stále zdržují v ulicích. Policie neustále situaci monitoruje.

Události sledujeme, dál o nových skutečnostech vás budeme informovat.

16.44

Na vlakovém nádraží hlídají těžkooděnci. Jsou zde skupinky jak levice, tak pravice. Dochází k verbálním střetům. Účastníci čekají na spoj do Olomouce.



16.11

Malá romská dívka vyvolala v Husově ulici paniku, když zakřičela „skíni“. Všichni se začali tlačit na jednu stranu ulice, v tu chvíli místem projížděla i policejní auta. Richard Kořínek, z organizace Člověk v tísni na místě ukliňoval situaci a vyzýval Romy, aby nevyvolálavali zbytečnou paniku. „Je úžasné, kolik lidí přišlo podpořit naši akci,“ doplnil.

Těžkooděnci se po malém incidentu vrátili zpět do Husovy ulice. Michaela Sedláčková z krajského ředitelství ubezpečila, že se do míst nedostali žádní přívrženci DSSS a tím, k žádným konfliktům nedošlo.

„Většina stoupenců už odjela. Některé skupinky, ale zůstávají ve městě,“ uvedl krajský policejní mluvčí Michal Pižurin. Policie i nadále monitoruje pohyb ve městě i z vrtulníku.



16.04

V Přerově se zprůjezdnily ulice u nádraží. Žádné omezení pro motoristy tu neplatí. Policie odjela.



15.58

Arcibiskup Jan Graubner je ve dvorním traktu v Husově ulici. Podává si s Romy ruce a diskutuje s nimi. „Přišel jsem ubezpečit Romy, že stojím na jejich straně. Nejen já, ale i katolická církev,“ řekl Deníku arcibiskup.

Účasten je i páter František Lízna. „Jsem tady protože mám Romskou národnost. Chci, aby lidé věděli, že za nimi stojíme. Atmosféra tady je skvělá, jen je škoda, že je tady tak málo Romů,“ posteskl si.



15.47

„Během pochodu nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání. Nidko nebyl zadržen. Akce se zúčastnilo podle prvních policejních odhadů asi 150 přívrženců DSSS. V Husově ulici kulturního programu asi dvě stě lidí. I zde vše proběhlo v pořádku,“ sdělila krajská policejní mluvčí Michaela Sedláčková.



15.32

Průvod dorazil zpězt na náměstí Svobody. Tomáš Vandas, předseda DSSS poděkoval všem účastníkům za účast a oficiálně ukončil celou akci. Jeho přívrženci se pomalu rozcházejí.

15.30

Arcibiskup Jan Graubner byl přivítán bouřlivým potleskem. „Jsem rád, že tady mohu být s vámi. Je s vámi i církev,“ řekl. Z jeho úst také zaznělo, že každý člověk by si měl vážit důstojnosti své i ostatních.

15.21

Radikálové se opět vrací Čechovou ulicí na náměstí Svobody. Průvod prošel zatím vpoklidu.

„K žádné výtržnosti zatím nedošlo. Policisté jsou připraveni zůstat na místě i po skončení akce. Město budou hlídat až do rána, aby nedošlo k žádným nepokojům,“ uvedla krajská policejní mluvčí Michaela Sedláčková.

15.19

Organizátoři v dvorním traktu děkují všem Romům za hladký průběh akce. Dorazil i arcibiskup Jan Graubner a připravuje se jeho projev.



15.15

Jízdní policie uzavírá průvod radikálů a vede je směrem k hlavnímu a autobusovému nádraží. Snaží se zabránit střetu mezi levicí a pravicí.

15.10

Průvod dorazil do Husovy ulice, kde se radikálové snaží dostat za pásky. Policie zasahuje, přidává se k nim i část stoupenců DSSS a uklidňují vášně se slovy: „kvůli tomu jsme sem nepřijeli“.

U dvorního traktu je shromážděna skupina extrémní levice. Dochází k verbálnímu sporu s nadávkami: fašisti, rasisti. Mezi oběma tábory je asi dvacetimetrová zóna, ke střetu nedochází – brání tomu těžkooděnci.

Romové a přívženci Antify vypískali radikály. Pochod pokračuje směrem k hlavnímu nádraží.

Pochod příznivců DSSS Přerovem. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

15.07

V Husově ulici stojí asi sedmdesátka Romů za zátarasy. Dělí je ještě asi dvacetimetrová bezpečnostní zóna. Před policisty stoji asi desítka příslušníků Antify.

15.01

Pochod prošel Čechovou a Komenského ulicí poklidně. Nyní míří do Škodovy, za páskou je spousta lidí a sympatizují s radikály. Mávají na ně a podporují je. Někteří lidé jsou v oknech a pořvávají. U Tesca je shromážděno také dost lidí a pozorují vše z dálky.

K žádnému konfliktu zatím nedošlo.

Pochod příznivců DSSS Přerovem. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč



14.53

V ulici Husova se situace uklidnila. Přítomen je například europoslanec Jan Březina. Arcibiskup Jan Graubner má na místo dorazit v patnáct hodin.



14.51

V ulicích Přerova jsou slyšet výkřiky: radikálně, nacionálně, sociálně… Češi, pojďte s námi!



14.46

Na filtračních bodech na náměstí Svobody, (4 vstupy hlídané policisty) policisté zajistili jednu střelnou zbraň ČZ vzor 70, dva teleskopické obušky a tři menší nože. „V ulici Škodova a Komenského se jeden z účastníků vydával za novináře a měl u sebe boxera. K narušení veřejného pořádku zatím nedošlo,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Michaela Sedláčková.



14.42

Účastníci pochodu se šikují v Čechově ulici a vyrážejí v čele s Tomášem Vandasem s výkřiky „Jdeme na ně!“.



14.28

Vandasův projev skončil – trval asi 45 minut. U mikrofonu jej vystřídal místopředseda DSSS Jiří Štěpánek. Po skončení by se měli sympatizanti extrémně pravicové strany vydat na pochod Přerovem.



14.15



„Překvapilo mne, že jsem byla lustrována policií a musela jsem nahlásit své údaje. Jsem z toho znechucená,“ řekla Eva Vodičková ze Strany zelených v Přerově.

Proslovům přihlížejí i pracovníci magistrátu. „Proslov je zatím v pořádku. Jde vidět, že vědí, co mají říkat. Vyhýbají se kontroverzním slovním spojením,“ uvedl tajemník přerovského magistrátu Jiří Bakalík.



14.10

Asi s hodinovým zpožděním začal s proslovem na náměstí Svobody předseda DSSS Tomáš Vandas. Ve svém emotivně naladěném proslovu kritizuje společnost a policii za to, že nedovolila přívržencům vstup na náměstí. Označil celou situaci za policejní šikanu a přirovnává ji k novodobé totalitě.

Na jeho slova reagují stoupenci spontánně. Tleskají a vykřikují: Češi, Češi. Odpor, odpor…

13.44

Začalo pršet. Nicméně účastníci pochodu jsou odhodláni v akci pokračovat. Na náměstí Svobody se nyní snaží zprovoznit alternátor, kvůli aparatuře. Projevy tedy zatím nezačaly.



13.21

Podle nepotvrzených informací, policisté údajně vysadili skupinky radikálů v Olomouci, kteří se sem nemají jak dostat. Projevy na náměstí Svobody se proto zpozdí. Pořadatelé si také stěžují, že jim je údajně zadržována aparatura.



13.19

Předseda DSSS Tomáš Vandas si postěžoval, že bezpečnostní opatření, která tady panují, odradila přívržence pochodu. „Účast máme zatím menší, z našeho pohledu dochází k policejní šikaně lidí. Ostatní, kteří by normálně přišli i z řad občanů tyto manévry odradili,“ posteskl si.

Šéf DSSS Tomáš Vandas hovoří na shromáždění v Přerově

13.03

V Husově ulici se stupňuje nervozita. Lidé, kteří přihlížejí koncertu ve dvorním traktu, se chtějí dostat do ulice, která je obehnána páskami a střeží ji těžkooděnci. Pořadatelé musí klidnit vášně některých Romů, kteří se snaží opustit vymezený prostor.



12.59

Na náměstí Svobody vedou čtyři vstupy, které hlídají policisté. Každý, kde sem chce vstoupit, se musí prokázat občankou a projít osobní prohlídkou. Vše je nahráváno na video. Radikálové se rozčilují, že je to zdlouhavý proces.

Uprostřed náměstí stojí zatím desítky přívrženců DSSS.



Shromáždění příznivců DSSS před pochodem v Přerově. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč



12.56

V Čechově ulici je asi patnáct dodávek pořádkových sil, policisté vystupují z aut, nasazují helmy a berou si štíty. Prostor monitoruje policejní vrtulník. Proslovy by měly začít do deseti minut.



12.53

Na náměstí Svobody je i zastupitelka Helena Netopilová (SpP). „Každý slušně myslící člověk nemůže neonacionalismus přijmout. Ano, souhlasím, že někteří Romové, jednotlivci mohou dělat problémy. Tady se ale nepochoduje proti Romům, ale proti demokratickému systému. Žádná jiná politická strana tak nezastrašuje veřejnost jako DSSS. Můj základní pocit je, že neustále ustupujeme z veřejného prostoru,“ řekla.



12.47

Někteří Romové začínají opuštět dvory a vyhlížejí v ulicích radikály. Nervozita pomalu a jistě stoupá.



12.41

Na náměstí Svobody je úplný klid. Radikálové se shromažďují u blízkého hypermarketu, mávají národními vlajkami a pokřikují na lidi hesla.

„Sjeli jsme se ze všech koutů republiky. Přijeli jsme jenom vyjádřit svůj vlastní názor,“ řekl jeden ze skupiny čítající desítek osob.



12.13

V Husově ulici právě probíhá koncert.



„Dnes sem přišly stovky lidí, kteří s pochodem DSSS nesouhlasí. Názory na obavy se však mezi lidmi výrazně liší. Někteří se bojí radikálů, někteří tvrdí pravý opak,“ uvedl Richard Kořínek z organizace Člověk v tísni.

Pro Deník se také vyjádřil Josef Gábor z Přerova. „Vystupuji zde jen jako člověk, který se obává o budoucnost svých dětí. Myslím, že bychom se měli všichni obávat budoucnosti. Tato situace se brzy stane neúnosnou,“ řekl.

Příprava na koncert v Husově ulici. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč



12.00

Nástupiště přerovského nádraží jsou plné policistů a psovodů. Z vlaku vystoupila malá skupina přívrženců DSSS. „Přijeli jsme vyjádřit svůj svobodný názor,“ řekl jeden z mladých radikálů.

Policie se jich ihned ujala a vyvedla je z nádražního prostoru. Skupina asi dvaceti lidí s vlajkami se vydala na náměstí Svobody, kde už se pomalu začínají srocovat další.



11.40

V Husově ulici jsou shromážděny desítky Romů, hlasitě mluví. Jsou zde i členové antikonflitního týmu. Ve dvorním traktu je nálada velice uvolněná, griluje se maso, roznáší káva. Hlídkují zde příslušníci pořádkové služby.



„Jsme rádi, že nás přijelo podpořit tolik lidí. Bylo by to o to lepší, kdyby tady nepochodovali radikálové. Zatím je nálada uvolněná, ale obavy máme. Jsme v demokratické zemi, a přesto se musíme zavírat ve vlastním dvoře,“ řekla jedna z obyvatelek Husovy ulice.



11.35

Z vlaku od Olomouce vystoupilo pár lidí z hnutí Antifa. „Přijeli jsme protestovat proti násilí a neonacionalistům. Myslím, že se nás tu dnes sejde víc,“ řekl jeden ze zahalaných účastníků krajní levice.



Cestující na nádraží se potýkají se zcelanetradiční komplikací. Všechny koše zmizely a lidé nevědí, kam například vyhodit kelímek od kafe.

11.16

Na vlakovém nádraží je klid. Ostraha uvedla, že rychlíkem z Varšavy nikdo nepřijel. V tuto chvíli policisté očekávají na zpožděný spoj z Brna. Doprava funguje bez omezení.



11.10

V Havlíčkově a Čechově ulici stojí desítky těžkooděnců v kuklách. Policisté odklánějí z trasy i procházející lidi.



10.56

Koncert v Husově ulici má začít ve 12 hodin, v tuto chvíli probíhají přípravy.

10.55

Náměstí Svobody je vyklizené od vozidel, v každém rohu je připravena jednotka asi deseti policistů s plynovými maskami, bez těžké výzbroje. V okolních ulicích se pohybují dvoučlenné hlídky policistů.V Čechově ulici stojí několik policejních vozidel bez označení - dodávky (předpokládá se, že v nich je pořádková s těžkou výstrojí).

V Husově ulici u nádraží, jsou další policejní vozidla a asi dvacet těžkooděnců v přípravné fázi. Přijíždí kolona policejních vozidel se zapnutými výstražnými signalizačními zařízeními. Postávají zde početnější skupinky Romů, v jejich očích je znát nejistota a obava.

Ulice Komenského je vyklizena od vozidel, některé obchody jsou již zavřeny.



10.50

Primátor Jiří Lajtoch odhadl, že přípravy opatření budou město stát přibližně 200 000 korun. Magistrát převážně zabezpečuje servis pro policisty, úklid nebezpečných předmětů (odpadkové koše, kontejnery apod.) v nejen sociálně vyloučených lokalitách.



10.45

Policisté budou monitorovat oba mítinky, jak Dělnické strany sociální spravedlnosti na náměstí Svobody, tak i poklidné shromáždění ve dvorním traktu Husovy ulice. Sem by měli v odpoledních hodinách zavítat někteří politici a také zástupci církve, například poslankyně Jitka Chalánková z TOP 09, poslanec evropského parlamentu Jan Březina nebo olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

10:40

„Policisté zapojení do akce jsou v Přerově již od včerejšího večera v pohotovosti a monitorují situaci. Je zde přítomna jízdní policie ze Zlína a Brna, družstvo služební kynologie z Olomouckého kraje, těžkooděnci – pořádkové síly, pyrotechnická služba, která provádí pravidelný monitoring trasy u nádraží, kde se před dvěma lety objevily nástražné výbušné systémy,“ doplnila krajská mluvčí Michaela Sedláčková



10.35

Ladislav Sohr, zástupce velitele řekl, že v tuto chvíli podle zjištěných informacích se do Přerova nechystá žádná ze skupin levicového odporu.

Tiskovka na policejním řediteltsví v Přerově

10.25

„Do akce je zapojeno 6 krajských policejních složek z Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na místě bude také sedmatřicet příslušníků antikonfliktního týmu,“ uvedla mluvčí z krajského řediitelství policie Michaela Sedláčková.



10.20

Velitel opatření Ivo Vykopal uvedl, že akci bude monitorovat vrtulník se speciálním kamerovým systémem, který dokáže zabrat místo, kde dochází ke konfliktům.

10.10

Policisté a velitel opatření informovali média o chystaných bezpečnostních opatřeních. V tuto chvíli nejsou žádné informace o tom, že by počet účastníků pochodu překročil avizovaných 200 až 300.

Na sociálních sítích na internetu se ovšem svolávají další. Je tedy těžké odhadnout, kolik se jich dostaví.

9.30

V budově policie u výstaviště, kde sídlí i krizový štáb, začala tisková konference k dnešnímu pochodu extrémistů.

Město je vylidněné, ulicemi projíždí spousta policejních aut, všude hlídkují policisté.

Oficiální začátek akce naplánovali členové Dělnické strany sociální spravedlnosti na třináct hodin, do ulic Přerova se podle posledních informací vydají asi hodinu poté.