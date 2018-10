Radary v Přerově splnily účel, řidiči se krotí

Rychlost řidičů, projíždějících místními částmi Přerova Lýsky, Lověšice a Kozlovice, střeží od září radary.

Už zkušební provoz jasně ukázal, že stížnosti obyvatel, kteří upozorňovali na časté překračování rychlosti, jsou oprávněné. Radary denně zachytily až tisícovku aut, která jela rychleji, než měla.

„Od 1. do 9. října, kdy začal ostrý provoz, jsme zaznamenali na 1 350 takových událostí. Nejvyšší hodnota byla přitom naměřena v Lýskách - jeden ze šoférů tudy projížděl rychlostí 118 kilometrů v hodině,“ zmínil ředitel Městské policie v Přerově Omar Teriaki.

Pořízení radarů schválili zastupitelé, kteří se rozhodli zlepšit bezpečnost v místech, kde řidiči často drží nohu pevně na plynu. Stížnosti přicházely hlavně z Lověšic, kterými denně projede až sedm tisíc aut. Samotné měření je v kompetenci městské policie, přestupky ale řeší úředníci magistrátu.

„Teprve v případě, že lidé pokutu nezaplatí a provozovatel ji nebude chtít uhradit třeba proto, že auto svěřil jinému řidiči, přijde na řadu standardní přestupkové řízení. Všechny pokuty, které se vyberou, se stanou příjmem do městské pokladny,“ konstatovala mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Pokuty se podle ní stanovují individuálně - a to v závislosti na tom, o kolik byla povolená rychlost překročena. Jejich výše se pohybuje v rozmezí od tři sta do dvou a půl tisíce korun.

Výši pokuty určuje magistrát

Podle strážníků radary v místních částech pomohly - místní řidiči se začali krotit, přespolní zpozorněli.

„Informační kampaň pomohla k tomu, že řidiči sundávají nohu z plynu, a díky chytrým mobilním aplikacím se prevence určitě ještě zvýší,“ soudí šéf přerovských strážníků.

Městská policie je pouze správcem radarového systému a přestupky eviduje.

„Zkontrolujeme výstupní protokol, jehož součástí je i fotografie, pořízená z radaru. Přesnou výši pokuty ale stanovuje magistrát,“ doplnil Omar Teriaki.

Radary lidem v místních částech značně usnadnily život. I když jsou zatím plně funkční pouze v Lýskách a Lověšicích - v Kozlovicích začne ostrý provoz až od příštího týdne.

„Podmínkou dopravního inspektorátu bylo totiž zrušení čtyřicetikilometrové rychlosti v obci a stanovení padesátikilometrové. Jedná se o krajskou silnici, takže to zajišťoval kraj,“ vysvětlil důvody opožděného měření v Kozlovicích Alexandr Salaba, vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu.

Když jezdí rychle, ať platí

Například v Lověšicích, kde se lidé báli kvůli kamionům přejít přes cestu, si měření pochvalují.

„Je to dobré, protože se dá krásně vyjíždět, když se potřebujeme dostat do města. Auta od Horní Moštěnice ale jezdí pořád dost rychle,“ popsal situaci člen místního výboru v Lověšicích Jiří Bělík.

Také lidem v Lýskách se výrazně ulevilo.

„Ti, co vědí, zpomalují, a ti, co to tady neznají, si zatím moc pozor nedávají. Když ale jezdí rychle, tak ať platí. Pomohlo to hlavně u přechodu, přes který přecházejí děti,“ dodal člen místního výboru v Lýskách Jiří Suchánek, kterého prý velký počet přestupků v prvních dnech zkušebního provozu nepřekvapil.

„Řidiči po této silnici jezdí opravdu šíleně, vůbec se tomu nedivím,“ uzavřel.