Radary v Přerově "nesou": za pár týdnů už 3 miliony na pokutách

Zdravotnictví - Zdravotnictví Ostatní odborní pracovníci ve 17 700 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce Pracovník/ce v sociálních službách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 17700 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:, Kurz pracovníka v sociálních službách je výhodou. Dále požadujeme dobré komunikační schopnosti a trestní rejstřík bez záznamu, , Pracovní náplň:, přímá sociální práce s uživateli sociální služby, , Nabízíme:, stravenky; 5 týdnů dovolené; příspěvek na dovolenou, , Písemné nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 27.11.2018 a to pouze emailem na adresu: pavel_sima@czh.salvationarmy.org. , Pozn.: Do předmětu zprávy uvést "výběrové řízení PvSS". Vybraní uchazeči/uchazečky budou pozváni do 2. kola výběrového řízení, které se bude konat na konci listopadu.. Pracoviště: Armáda spásy čr - pracoviště přerov, 9. května, č.p. 2481, 750 02 Přerov 2. Informace: Pavel Šíma, .