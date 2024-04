Přerovská fotografka Iveta Juchelková přichází s novou výstavou. Na jejích fotografiích najdete výhradně ženy. Nejde však o modelky. „Nejraději fotím ty, které nemají žádné zkušenosti,“ říká autorka, která pracuje jako fotografka Muzea Komenského v Přerově. Vernisáž se uskuteční 11. dubna ve čtyři hodiny odpoledne v Galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou.

Výstava Pretty Woman představí tvorbu Ivety Juchelkové. | Foto: Iveta Juchelková, se souhlasem

Co všechno návštěvníci na výstavě uvidí?

Jak už název napovídá, na výstavě Pretty Woman budou výhradně fotografie žen. Je to průřez mé dvouleté tvorby. Pro všechny vystavené fotografie a vlastně i pro mě to bude premiéra. Jde totiž o mou první velkou samostatnou výstavu.

Jak byste sama sebe jako autorku charakterizovala?

Nepatřím k fotografům, kteří mají přesně daný rukopis, i když věřím, že se do mých fotografií určitě nějaký promítá. I to je asi důvod, proč lidé na výstavě najdou výhradně ženy v nejrůznějších podobách a pózách. Fotím to, co mě právě napadne - cokoliv a kdekoliv. Pak už do toho ženu jen zakomponuji. Nejraději fotím ty, které nemají žádné zkušenosti s modelingem. A přesně takové můžou návštěvníci vidět i na mé výstavní prezentaci. Najdete tu například fotografie žen, které jsem situovala do podob slavných osobností, ženy v ulicích nebo ženy v šatech vyrobených ze zbytků cyklomateriálu, jako jsou řetězy či špice.

Jak vás napadlo propojit ženské tělo a nepotřebný cyklomateriál?

Jsem velká cyklistka, která najezdí ročně i sedm tisíc kilometrů. Svoje cyklotoulky pak pravidelně publikuji v cykločasopisu Velo. Právě tato moje vášeň mě přivedla na myšlenku premiérově připravit cyklokalendář. I tyto fotografie uvidí návštěvníci výstavy.

Součástí vernisáže bude i módní přehlídka…

Celou výstavu jsem chtěla zahájit netradičním způsobem. Proto jsme připravili pro návštěvníky vernisáže i malou módní přehlídku, na které se ženy ukážou v outfitech - tak, jak jsou prezentovány na vystavených fotografiích. Kromě toho budou u fotografií žen vloženy i jejich příběhy, ať už ty životní nebo v humorném podání z focení.

Jak jste se k focení dostala?

Fotografuji už pětadvacet let, ale profesionálně se této práci věnuji patnáct let. K fotografii jsem se dostala náhodnou. Zamilovala jsem si ji díky brigádě právě v Lipníku nad Bečvou, kde jsem pracovala v ateliéru Pavla Motana. Fotografie mě natolik pohltila, že i přes velký nápor uchazečů jsem se dostala na distanční studium oboru fotografie a film při Slezské univerzitě v Opavě. Po vysoké škole jsem se dlouho fotografií živila. Později jsem ale ukončila svoji živnost a v konkurzu získala místo v Muzeu Komenského v Přerově. Je to práce, která mě obohacuje zase jinak a hlavně nesmírně baví.

Jak vypadá váš běžný pracovní den v muzeu?

Do rukou se mi jako fotografce dostávají historicky vzácné předměty, což se asi málo komu zadaří. Navíc pravidelně jezdím dokumentovat veškeré archeologické výzkumy, ale také akce ORNISU a hradu Helfštýn, které spadají pod přerovské muzeum.