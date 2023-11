„Náměstek Miloslav Dohnal za ODS kandidoval jako nezávislý, situace se netýká ani radních Jakuba Navaříka a Petra Kouby. ODS by měla co nejdříve doplnit svého nominanta do Rady města,“ řekl.

Kdo zachrání přerovskou ODS?

Očistný proces čeká i ODS - a to jak na krajské, tak regionální úrovni. Po obviněném Robertu Knoblochovi a jeho spolustraníkovi Michalu Záchovi se totiž dostalo tento týden na přetřes i jméno předsedy oblastního sdružení ODS a člena regionální rady ODS Igora Kraicze. Deník N informoval o půjčce ve výši dvou milionů korun, kterou mu měl poskytnout obviněný lobbista Robert Knobloch. V přerovském sdružení zastává Kraicz funkci pokladníka.

„V pátek večer zasedá v Olomouci regionální rada ODS, na které bude panu Kraiczovi dán prostor, aby nás seznámil s okolnostmi poskytnutí této půjčky. Budeme se ptát na podrobnosti,“ shrnul poslanec Michal Major, který byl pověřen řízením krajské ODS do doby, než bude zvoleno nové vedení regionu. Igor Kraicz se k situaci nechce vyjadřovat.

Obviněný Michal Zácha, který byl donedávna hlavní tváří přerovské ODS, zatím rezignoval pouze na funkci radního, zastupitelem zůstává. „Jednání uvnitř strany stále probíhají a záleží na tom, jak se k situaci všichni zúčastnění postaví. Pokud by Michal Zácha neodstoupil z funkce zastupitele, bude k tomu vyzván přerovskou ODS. Z naší organizace tedy půjde výzva tímto směrem. Považujeme kauzu za selhání jednotlivců,“ konstatoval Petr Caletka, místopředseda místního sdružení ODS v Přerově, jenž byl zvolen do funkce letos v říjnu.

Na prosincovém sněmu místního sdružení v Přerově se bude ucházet o post předsedy. „Chceme najít nové a spolehlivé lidi, kteří budou pokračovat v očistném procesu,“ řekl. Pokud se Michal Zácha vzdá i mandátu přerovského zastupitele, hledání jeho náhradníka v zastupitelstvu bude poměrně složité.

Prvním náhradníkem je podle výsledku voleb Jaroslav Hýzl, jenž byl dříve jednatelem Sportoviště Přerov a vrátit se do komunální politiky nehodlá. „Neuvažuji o tom, funkce jsem se vzdal,“ uvedl Hýzl. Druhým náhradníkem je Igor Kraicz, následuje vrchní sestra přerovské nemocnice Bronislava Budinová. „Dneškem jsem se vzdala mandátu,“ potvrdila také Bronislava Budinová.

Dalším v pořadí je Petr Caletka. „Zodpovědnosti se zříkat nebudu, chtěl bych udělat co nejvíce očistných kroků tak, aby se obnovila důvěra občanů města v ODS,“ řekl Petr Caletka. Podle něj bude o dalším směřování přerovské ODS více jasno počátkem příštího týdne.

Za politováníhodnou považuje kauzu, spojenou se jmény vrcholných politiků za ODS, také přerovský radní a jednatel Sportoviště Přerov Petr Kouba (ODS). „Budeme se s pokorou obracet k našim voličům, kteří nás volili. Nic jiného než práce nás nemůže rehabilitovat. Je to selhání jedince, nikoliv systému. Nechceme skládat zbraně, protože máme dostatek jiných kvalitních lidí,“ uzavřel Kouba.