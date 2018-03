Pytle, rukavice a do toho! Dobrovolníci se opět po roce zapojí do úklidu obcí

Po Velikonocích vypukne v mnoha obcích na Přerovsku velký jarní úklid. Dobrovolníci vyjdou do ulic již v sobotu 7. dubna, a to v rámci oblíbené celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do akce se zapojují všichni bez rozdílu – žáci základních škol, organizace i lidé, kteří mají prostě nemají v lásce nepořádek.

V Oseku s dětmi Do boje s nepořádkem vyrazí také žáci Základní a mateřské školy v Oseku nad Bečvou, s tím rozdílem, že úklid neproběhne v sobotu 7. dubna, tak jako v ostatních obcích. Žáci budou uklízet o něco později – v pátek 20. dubna. „Sraz je naplánovaný v 9 hodin ráno, děti se sejdou před budovou školy. V minulém roce vyčistili některé části obce, okolí cyklostezky směr Lipník i směr Přerov, silnici za dráhou směr Dolní Újezd, a také polní cesty v okolí statku. Nasbírali několik tun odpadků," informovala ředitelka školy Zuzana Kotíková a doplnila, že škola dokonce v minulém roce zvítězila ve fotosoutěži Ukliďme Česko. V Tučíně se bude uklízet ve velkém V rámci akce 'Ukliďme svět, ukliďme Česko' se v Tučíně uskuteční také sběr železného šrotu. Místní hasiči budou v sobotu 7. dubna od 9 hodin objíždět obec a sbírat staré železo. Obyvatelé tak mohou nepotřebné kusy železa nachystat před svůj dům. Pozor však na cizí sběrače, místní by proto neměli železo před domy chystat den předem. (job) Ve Věžkách podruhé Do akce se již podruhé zapojí také v malé obci Věžky, o úklidu se zde dozvěděli v podstatě náhodou. „S úklidem v rámci této akce jsme začali teprve v minulém roce. Akci jsme s kolegyní objevila na internetu. Kolektivně jsme se rozhodli, že do toho také půjdeme. A protože se první ročník setkal s velikým ohlasem, rozhodli jsme se zapojit do úklidu také v letošním roce," přiblížila místostarostka obce Věžky Petra Kučová. Dobrovolníci, kteří v sobotu 7. dubna v 9 hodin ráno dorazí před místní obecní úřad, se následně vydají systematicky z jednoho konce obce na druhý. „Uklízet se bude veškerý nepořádek v obci, a také spadané listí," doplnila místostarostka obce. V Rokytnici s hasiči Ve znamení úklidu bude sobota 7. dubna také v Rokytnici u Přerova. Zde si projekt pod svá křídla vzali akci dobrovolní hasiči. „Zapojíme se podruhé. První ročník byl takový zkušební, mapovali jsme, kolik lidí by se do úklidu obce chtělo zapojit. Spolupracovali jsme s obcí, která nám zapůjčila traktor a nakoupila na pytle a rukavice," prozradil starosta Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice Jiří Zoubek. Vyrazí i v dalších obcích Do akce se zapojí již tradičně také v Dřevohosticích, kde se například v minulých letech zaměřovali na černé skládky. Velký ohlas má každoročně úklid také v Tučíně, kde se v letošním roce zaměří na celý katastr obce - kolem přístupových cest, stezky pro cyklisty, potoka , vodní nádrže, vyhlídek, hřišť i návsi.



Jarní úklid se uskuteční také v Kokorách, Radslavicích, Pavlovicích u Přerova, Grymově nebo V Říkovicích.

Autor: Jana Obšnajdrová