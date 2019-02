PŘEROV - I přes nepřízeň počasí a vichřici, která se na počátku týdne přehnala nad Přerovskem, se podařilo zdárně dokončit 31. ročník přeboru o nejlepšího psovoda a hlídkového psa resortu ministerstva obrany, který se konal na základně vrtulníkového letectva u Přerova.

Dušan Kulina se svým sedmiletým psem Cartiem získal druhé místo. | Foto: DENÍK/Romana Rončáková

„Přebory trvaly čtyři dny a o pohár soutěžilo šest družstev, mezi nimiž byli i členové 23. vrtulníkového letectva,,“ řekl ředitel přeborů podplukovník Miloslav Martinec.

Psovodi se svými psy se utkali v různých disciplínách, jako byly ochrana objektu, poslušnost, stopařská disciplína, běh na jeden kilometr se psy a střelba ze vzduchovky, ale také hod granátem na cíl.

„Při přeborech, ale i obecně při výcviku psa, je důležité, aby měl psovod ke svému psovi kladný vztah, a hlavně aby to oba bavilo. Jakmile totiž pes ztratí motivaci a nedůvěřuje psovodovi, je to pro oba utrpení. Ale to se nestává tak často,“ řekl psovod Dušan Kulina.

Láskyplný přístup ke svému psovi se Dušanu Kulinovi osvědčil, protože se svým sedmiletým psem Cartiem na letošních přeborech získal druhé místo. „Pro pohár letošního ročníku přeborů si přijde psovod Tomáš Procházka, který získal první místo,“ doplnil ředitel přeborů podplukovník Miloslav Martinec.