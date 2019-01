Hranice /FOTOGALERIE/ – Poslušnost, obrana a přepad přes řeku Bečvu. To jsou disciplíny, ve kterých soutěžili psovodi se svými psy v sobotu v Hranicích. Závody odstartovaly na kynologickém cvičišti.

„Při obraně a poslušnosti dělá pes s psovodem cviky podle pokynů rozhodčího. Je přesně daná posloupnost a způsob provedení jednotlivých cviků,“ vysvětlil jeden z organizátorů Petr Kafka.

Atraktivní byl pro diváky především závod v přepadu přes řeku, který přilákal na most u hranického parku množství lidí. „Já bych do té vody nevlezl,“ řekl jeden z přihlížejících, kteří se na mostě schovávali pod deštníky.

Závod v přepadu přes Bečvu spočíval v tom, že na výstřel rozhodčího psovod na jedné straně řeky vypustil psa, který musel přeplavat řeku. Psovod pak skočil do vody za ním.

„Zatímco pes plave k figurantovi, který se snaží upoutat psovu pozornost, ozve se další výstřel. Poslední zazní, když pes vyleze z vody,“ vysvětlil Kafka. Úkolem psa je potom zaútočit na figuranta, udělat zákus, na povel psovoda ho pustit a pohlídat ho do jeho příchodu.

Celou disciplínu hodnotili dva rozhodčí. „Hodnotím, jak se pes zorientuje, když jde do vody, s jakým zájmem sem plave, jak vystupuje z vody, pak jeho reakci na střelbu, rychlost a plnost zákusu, překusování, ovladatelnost a nakonec jestli po povelu psovoda pes figuranta pouští a hlídá,“ vyjmenoval důležité body jeden z rozhodčích Jiří Lasík.

Někteří psi provedli svůj úkol bez jediné chybičky. „Maximální možná hodnota, kterou mohou získat, je sto bodů. Pes může získat až devadesát, deset bodů má psovod za to, že přeplave řeku,“ dodal Lasík. Jiní psi však mířili úplně jiným směrem, než jakým je psovodi směřovali, případně se vraceli zpátky ke svým páníčkům.

Závodníky však trápila především studená voda a nepříjemné mrholení. „Ta voda je hrozně studená, pes to zvládal v pohodě, horší to bylo pro psovoda,“ řekl po vylezení z vody jeden ze soutěžících Radek Hoffman, který soutěžil se svým psem Britem.

Mezi závodníky bylo i několik žen, které nechtěly přijít o deset bodů a do vody tak zamířily taky. „Až skoro na druhém břehu mi došlo, jak je ta voda studená a že nemůžu dýchat. Vzdávat to a obíhat dokola přes most, jsem ale nechtěla,“ vysvětlila Alena Lenertová, jež závodila se svým psem Dieselem.

Kynologický závod O pohár starosty města Hranice navazuje na původní Partyzánský závod a koná se pod záštitou města Hranice už deset let.

