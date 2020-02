Bezpečnost v této části města od letošního roku posílí nové oddělení hlídkové služby.

Takzvané prvosledové hlídky speciálně vycvičených policistů, kteří budou schopni okamžitě zareagovat na delikty násilného charakteru či aktivního střelce, budou sídlit v budově v těsném sousedství přerovského vlakového nádraží. Ta nyní prochází náročnou rekonstrukcí.

„Naším cílem je, aby na novém oddělení sloužily tři desítky policistů. Budou zajišťovat všechny úkoly prvosledových hlídek, a to celém území okresu, tedy nejen v Přerově, ale i Hranicích či Lipníku,“ přiblížil zástupce ředitele přerovského územního odboru policie Ladislav Sohr.

Hlídky budou dohlížet také na bezpečnost v okolí nádraží či sociálně vyloučených lokalitách v Husově, Škodově a Kojetínské ulici.

Impulsem ke vzniku prvosledových hlídek se stala tragická událost, ke které došlo před pěti lety v Uherském Brodu. Ozbrojený muž tehdy v místní restauraci zastřelil osm lidí.

„Úkolem hlídek je především zajistit rychlý zásah na místě činu. Tomu je přizpůsoben jak výcvik, tak i vybavení hlídek. Policisté procházejí výcvikem manipulace s dlouhými zbraněmi jako jsou brokovnice či samopaly různých druhů, ale i taktikou postupu v různých situacích,“ upřesnil velitel přerovské skupiny pořádkové jednotky Miroslav Mořkovský.

Neprůstřelné vesty i dlouhé zbraně

Vozidla prvosledových hlídek jsou proto vybavena trezory na převážení dlouhých zbraní.

„Policista hlídky absolvuje několikadenní výcvik, zaměřený na používání dlouhých zbraní, taktiku postupu při eliminaci aktivního střelce a řízení vozidla ve ztížených podmínkách na takzvaném polygonu. Je vybaven mimo jiné neprůstřelnou vestou a kombinézou, balistickou helmou nebo štítem a nářadím k násilnému vstupu do budovy, protože prvotně je to on, kdo jede na místo,“ doplnil.

Policista prvosledové hlídky může být zároveň členem pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Tu tvoří asi sto padesát policistů z územních odborů Olomouc, Přerov, Prostějov, Jeseník a Šumperk.

„Pořádková jednotka zasahuje na demonstracích či hokejových a fotbalových utkáních, kde by mohlo dojít ke střetu. Působí primárně na území našeho kraje, ale policisté vypomáhají i jinde - převážně v Moravskoslezském, Jihomoravském, Zlínském kraji, nebo třeba i na demonstracích v Praze. Každý člen pořádkové jednotky může kdykoliv zaskočit za policistu prvosledové hlídky, protože prošel výcvikem těchto hlídek,“ vysvětlil.

Budova u nádraží prochází rekonstrukcí

Policisté nového útvaru budou vyrážet do terénu ze strategického místa - služebny těsně sousedící s hlavní výpravní budovou nádraží.

„Objekt nyní prochází rekonstrukcí vnitřních prostor a místnosti jsou upravovány pro potřeby policie. Stavebníci postupně provádějí bourací, zednické a instalatérské práce,“ nastínil zástupce šéfa přerovské policie Ladislav Sohr.

Nově vznikající Oddělení hlídkové služby bude mít k dispozici prostory o celkové ploše 375 metrů čtverečních tak, aby bylo vytvořeno moderní a důstojné pracovní prostředí nejen pro policisty, ale vznikly zde i prostory pro veřejnost, jež bude toto oddělení navštěvovat - například oznamovatelé, poškození nebo svědci. Práce mají být u konce letos v květnu.

Více násilí je na distotékách

Jsou sociálně vyloučené lokality v Přerově z pohledu počtu trestných činů opravdu tak výjimečné, nebo je to spíše mýtus?

Podle statistik hrají svou roli spíše předsudky - v lokalitách u nádraží není kriminalita výrazně vyšší než v jiných částech města.

„Podle různých průzkumů násilných trestných činů spáchaných na území města z toho Přerov nevychází nejlépe. Málokdo už ale ví, nebo je ochoten si přiznat, že násilná trestná činnost jako výtržnictví nebo ublížení na zdraví se páchá na území celého města. Mnohdy vyjíždíme častěji do podniků jako je Taverna nebo Disco Porto, zatímco v sociálně vyloučené lokalitě o víkendu k žádném incidentu nedošlo,“ popisuje Miroslav Mořkovský.

Často pak stačí zveřejnit tabulku nebo mapku násilné kriminality a každý si tyto jevy okamžitě spojí s takzvanými vyloučenými lokalitami, což je podle něj zavádějící a zkreslené.

Policie přijímá nováčky

Policisté v současné době hledají vhodné adepty, kteří by rozšířili jejich sbor. Přijímají absolventy středních škol nebo odborných učilišť s maturitou, kteří splní fyzické, osobnostní testy a úspěšně projdou zdravotní prohlídkou. Přijímací řízení trvá většinou dva až tři měsíce a noví policisté mají nárok na náborový příspěvek 75 tisíc korun, šest týdnů dovolené a trvalé zaměstnání s možností kariérního růstu.