Prvním miminkem, které se narodilo na Nový rok v přerovské porodnici, je malý Ondra. Jeho maminka Renata Procházková, která je profesí zdravotní sestra, přijela rodit do nemocnice z obce Soběchleby na Lipnicku. Chlapec váží 2 772 gramů a měří 49 centimetrů.

Foto: Archiv Renata Procházková

„Je to moje první dítě a rovnou taková celebrita. V lednu mám narozeniny, takže je to krásný dárek k pětatřicátinám a zároveň i do nového roku,“ směje se šťastná maminka Renata Procházková. Ta si ještě před narozením děťátka užila náročné chvíle.