Vůbec poprvé po zimě mohli Přerované vyrazit na farmářské trhy, které se konaly ve čtvrtek na Masarykově náměstí. Prodejci měli smůlu na počasí, které se v průběhu dne několikrát změnilo. Deštivé přeháňky a silný vítr alespoň na krátkou část dne vystřídalo sluníčko.

Nepřízeň počasí provázela první letošní farmářské trhy na Masarykově náměstí v Přerově. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Už ráno, když jsme přijeli, bylo vidět, že počasí nebude ideální. Začalo pršet, pak se zvedl vítr a po hodince, kdy vysvitlo slunce, se znovu rozpršelo. Lidem to ale nevadilo - zákazníci byli rádi, že se trhy po zimě opět konají. Prodali jsme téměř všechno,“ řekla Anna Vysloužilová z Chlebárny Hranice.

Řemeslná pekárna pokračuje v rodinné tradici a prodává hlavně kvasový chléb, ale i drobné, ručně dělané pečivo. „Náš farmářský pecen vyhrál Regionální potravinu Olomouckého kraje 2020, takže je u zákazníků oblíbený. Tady v Přerově už nás lidé dobře znají, takže vždycky přijdou,“ dodala.

V nabídce víno nebo šperky

Ve stáncích si mohli lidé zakoupit nejrůznější sortiment - med, domácí sýry a uzeniny, ale třeba i retro brambůrky. „K mání je i víno z černého rybízu, v nabídce jsou čalamády, kvašená zelenina, koření, sušené ovoce, nebo levandulové výrobky. Lidé tu ale pořídí i šperky, opasky nebo keramiku,“ vyjmenovala Jana Neradilová z Okresní agrární komory v Přerově, která trhy pořádá.

Svůj stánek měla na farmářských trzích i Charita Přerov. „Nabízíme produkty klientů nízkoprahového centra Lorenc. Pracujeme s lidmi bez domova a těmi, kteří nemají stabilní bydlení, a provozujeme pro ně i noční sedárnu. Naši klienti se podílejí na výrobě mýdel a odléváme také svíčky do retro hrnečků, které jsou momentálně trendy. Z prodeje získám finance na provoz,“ přiblížila Pavla Šálková z nízkoprahového centra Lorenc.

Prodejní doba je krátká

Zájem návštěvníků byl největší během dopoledne. Někteří lidé si ale posteskli, že se trhy konají jen do čtyř hodin odpoledne. „Je to škoda, přes den se z práce neutrhnu, a když se vracím domů, trhovci už většinou balí zboží. Ideální by bylo, kdyby se konaly třeba v pátek odpoledne nebo v sobotu,“ vyjádřila svůj názor jedna z místních, paní Vendula.

Další trhy budou před Velikonocemi

Na další farmářské trhy se mohou návštěvníci těšit těsně před velikonočními svátky, a to ve čtvrtek 6. dubna. Nabídnou typický sváteční sortiment, ale i vše, co k jaru patří.