Použité vlaky koupily ČD v Německu a na Slovensku, v ŽOS Zvolen, postupně procházejí celkovými úpravami. Soupravy nabízející cestujícím maximální komfort pomohly státnímu dopravci získat regionální spoje v Olomouckém kraji. Do provozu měly být uvedeny už počátkem roku 2020.

„Vedle trati Olomouc – Drahanovice, kde Olomoucký kraj objednává spoje v rámci provozního souboru Haná, pak budou další renovované jednotky postupně nasazovány také v rámci provozního souboru Sever, a to na tratích ze Šumperka do Hanušovic nebo z Olomouce do Moravského Berouna,“ uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD odpovědný za osobní dopravu.

První jízdu absolvovala jednotka 646.016 na spoji Os 14017 z Olomouce hl.n. do Drahanovic. Jedná se o soupravu, která prošla kompletní modernizací interiéru a cestujícím tak nabízí maximální komfort. Ještě v tomto týdnu by na stejné trati měla být nasazena také další modernizovaná souprava řady 646.

Celkem bude zařazeno do provozu na těchto tratích na Olomoucku a Šumpersku 12 klimatizovaných jednotek, které ČD pořídily právě pro zajištění regionálních spojů v Olomouckém kraji.

„Všechny budou uvedeny do provozu během příštího roku,“ přislíbil Jiří Ješeta

Modernizovaná souprava je vybavena LCD monitory, cestujícím zpříjemňuje jízdu Wi-Fi připojení, ve vlaku nechybí elektrické zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky, audiovizuální informační systém nebo GPS lokace pro sledování pohybu vlaku v systému KIDSOK.

ČD přislíbily nasadit kompletně modernizované motorové soupravy počátkem roku 2020. Jenže nastaly komplikace s jejich repasováním.

Byly v horším stavu a dokumentace údajně nebyla kompletní. Do soutěže na modernizaci se firmy nehrnuly. Smlouvu se podařilo podepsat až vloni na podzim.

ČD mezitím zprovoznily pět motorových vlaků Stadler GTW vlastními silami. Soupravy prošly částečnou renovací. Se Stadlery se tak cestující na tratích v kraji setkávají téměř dva roky.

„I těchto jednotek se týká současná kompletní renovace,“ připomněla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Hodnota zakázky na postupnou proměnu „secondhandových“ souprav činí 270 milionů korun.

Technické parametry jednotek řady 646

• třídílná šestinápravová jednotka s elektrickým přenosem výkonu,

• rok výroby – 1999/2000,

• max. rychlost – 120 km/h,

• max. zrychlení – 0,85 m/s2,

• délka jednotky – 38 660 mm,

• šířka skříně – 3 000 mm,

• celková hmotnost jednotky: prázdné – 59 000 kg, obsazené – 71 000 kg,

• výkon motoru – 550 kW,

• obsaditelnost: 108 sedících cestujících, 103 stojících cestujících.