S pohnutím přihlížela položení kamene zmizelých na Žerotínově náměstí, kde žil Oskar Arely, jeho vnučka Iva Matoušková. Právě jeho oběť je jednou z prvních, kterou si Přerov připomíná.

„U nás se mu neřeklo jinak, než Oskárek. Moje maminka Pavla zůstala po smrti své maminky, která zemřela ještě před válkou, s tatínkem sama. Měla ho strašně ráda. U nás se ale nikdy nevzpomínalo na to hrozné, co se stalo, ale na to, jak skvělý byl dědeček člověk. Jsem velmi vděčná městu Přerov za to, co pro jeho památku udělalo,“ řekla s dojetím v hlase Iva Matoušková, která dnes žije v Jindřichově Hradci.

V posledních dnech prý na ni doléhají vzpomínky. „Třeba, když čtu dopisy, které dědeček Oskárek psal — co má koupit sestra Evička k Vánocům. Už nikdy pak ale neviděl radost z dárků pod stromečkem. Dlouho jsem se s maminkou bála o tom konci dědečka mluvit. Válku maminka přežila a dožila se požehnaného věku, ale naše cesty a návraty do Přerova byly zpočátku hodně smutné, protože jsme tady už nikoho neznali. Teď se to změnilo, protože jsme navázali spoustu nových kontaktů“ řekla.

Oskar Arely se narodil 9. června 1882 v Přerově. Byl zaměstnán na dráze a do výslužby odcházel z pozice podúředníka dráhy. Byl také tajemníkem a matrikářem Židovské obce. Dům na Žerotínově náměstí 24 v místech, kde se dnes nachází prodejna sportovních potřeb, obýval se svou dcerou Pavlou a manželkou Otýlií. Ta ale zemřela ještě před válkou.

Gestapo si pro Oskara Arelyho přišlo 7. března roku 1941, poté byl vězněn v Olomouci a Brně, a nakonec ho v rámci prvního transportu československých zajatců převezli pod číslem 17049 do polské Osvětimi. Tam byl 14. června 1941 zavražděn - zřejmě zastřelením.

„Nacisté poslali rodině oznámení o jeho smrti, kterou maskovali mozkovou mrtvicí. Spolu s lejstrem přišla na adresu rodiny i papírová krabice s popelem. Ta byla později uložena na přerovském židovském hřbitově v hrobě, kde je pochována i Oskarova manželka Otýlie. Dcera Pavla válku přežila, vdala se a měla dvě dcery - Evu a Ivu. Obě žijí dodnes v Jindřichově Hradci,“ vylíčil osud rodiny Václav Havlík, který letos založil spolek Židovský Přerov. Jeho cílem je udržovat v paměti vzpomínky na „zmizelé“.

Další kameny zmizelých byly ve středu položeny také ve Wilsonově ulici, kde žil Oskarův strýc Gabriel. Ten se narodil 1. října 1867 v Kojetíně a s manželkou Hanou měli několik synů a dcer. Za nacistické okupace žil s dcerami Hildou a Gretou na dnešní adrese Wilsonova 12, kde vedl obchod krátkým a střižným zbožím. Byl také členem předsednictva pohřebního bratrstva Chevra kadiša, které obstarává rituální a organizační záležitosti spojené s umíráním a pohřbem členů Židovské obce.

Gabriel s manželkou Hanou a oběma dcerami byli nuceni svůj dům opustit v roce 1942. Transportem byli odvlečeni do Terezína, kam dorazili 26. června. Ani jeden z těchto čtyř členů rodiny válku nepřežil.

„Hana zemřela za nejasných okolností v Terezíně 21. října 1942 ve věku 77 let. Přesná data úmrtí ostatních neznáme, víme jen data jejich transportů. Pětasedmdesátiletý Gabriel byl deportován 26. října 1942 do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, jeho šestatřicetiletá dcera Greta pak 14. července 1942 do vyhlazovacího tábora v Malém Trostinci na území dnešního Běloruska. Na stejné místo byla převezena i její dvaačtyřicetiletá sestra Hilda,“ připomněla osud této židovské rodiny Marie Sehnálková.

S pokládáním se bude pokračovat

Právě její návrh na umístění kamenů zmizelých byl jedním z vítězných v rámci participativního rozpočtu města.

„Myslím si, že připomínat si oběti holocaustu a nacistické zlovůle je hodně důležité — především proto, aby se něco takového v budoucnu už nikdy neopakovalo. Spolek Židovský Přerov chce tyto zapomenuté osudy připomínat. Máme k dispozici seznam všech transportovaných židů z Přerova, na němž je většina těch, kteří zde bydleli. Pátráme v archivech a jsme v kontaktu s Židovským muzeem v Praze. Pomáhá nám rovněž Muzeum Komenského v Přerově. Je skvělé, když se můžeme opřít o práci oficiálních institucí. Kontaktovali jsme i prostějovský spolek Hanácký Jeruzalém, který je pro nás velkou inspirací,“ doplnila Marie Sehnálková.

V říjnu budou v Přerově položeny další kameny zmizelých. „Mimo jiné pro rodinu Wolfových, což je rodina židovského obchodníka, jemuž patřil dům naproti bývalého Bati ve Wilsonově ulici, ale také pro rodinu Kleinových. To byli příbuzní známého hudebního skladatele Gideona Kleina, jenž také pocházel z Přerova,“ zmínila. Po položení kamenů zmizelých se konala v Pravoslavném chrámu, ve kterém byla v minulosti židovská synagoga, přednáška o historii přerovských židů s ochutnávkou tradičních židovských pokrmů a košer vína.