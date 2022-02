První etapa proměny Ornitologické stanice finišuje. Takto teď vypadá

První etapa náročné rekonstrukce Ornitologické stanice v Přerově finišuje. Stavebníci v těchto dnech dokončují zateplení nové budovy, vnitřní obklady a omítky a firma začne v nejbližších dnech instalovat pojízdné skříně do centrálního depozitáře. Pracovníci Ornisu už naskládali do krabic věci na stěhování - náročný přesun na nové působiště by měl začít nejpozději v červnu.

Rekonstrukce ornitologické stanice v Přerově, února 2022 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Ornitologická stanice Muzea Komenského získá modernizací zcela nový objekt, který se propojí se stávající kapacitně nevyhovující budovou skleněným atriem. I dnešní zastaralé sídlo Ornisu projde výraznou proměnou. Celkové náklady na rekonstrukci činí zhruba 100 milionů korun. „Stavba nové budovy Ornisu už je téměř hotová a nyní probíhají závěrečné práce. Téměř určitě se ale předání první etapy posune až do poloviny května, takže stěhovat bychom se měli v červnu,“ přiblížil Josef Chytil, vedoucí Ornitologické stanice v Přerově. V prvním patře nového komplexu vznikne depozitář s pracovnou, v přízemí pak dva sály, které bude možné spojit v jeden. Sloužit mají k pořádání odborných přednášek a výukových programů, ale také jako místo konání sezonních výstav. Přerov chystá participativní rozpočet. Už vás napadá, jak peníze využít? Po přemístění Ornitologické stanice do nových prostor začne druhá etapa výstavby - rekonstrukce dnešní budovy Ornisu. „Ve chvíli, kdy se tam přestěhujeme, bude tato budova k dispozici stavbařům. Měnit se má úplně všechno - voda, plyn, elektřina, odpady. Nebude to nic snadného, protože zde byly obrovské tepelné úniky. Na stavbu, která je stará více jak čtyřicet let, byly navíc použity boletické panely,“ popsal Josef Chytil. V přízemí dnešního Ornisu vznikne po rekonstrukci expozice Ptáci České republiky, která bude ale na vyšší úrovni než dosud. V prvním patře zůstanou kanceláře. „Díky zápůjčkám z muzeí se nám podařilo získat i druhy, které v expozici dosud chyběly - navíc zde budou vystavena vajíčka od velkého počtu druhů, což je v republice unikát,“ přiblížil Josef Chytil. Expozice ptáků České republiky dnes čítá na 400 druhů volně žijících opeřenců. „Návštěvníci ocení, že budou popisky u jednotlivých druhů ptáků v angličtině i latině. Podstatný je i katalog a díky připojení na internet si budou moci badatelé na místě vyhledat, co potřebují,“ řekl. Mladí Přerované skládají trailery pro Hollywood. Jeden pověsil vědu na hřebík Ornitologická stanice v Přerově je co do rozsahu sbírek třetí největší v republice a konkurovat jí mohou jen muzea v Praze a Opavě. Unikátem je i sbírka parazitů ptáků, která je pravděpodobně největší v Evropě a spravuje ji přední odborník Jiljí Sitko - mikroskopických preparátů je zde přes 17 tisíc a lihových 10 tisíc. Vzácná je také oologická sbírka vajec ptáků, jichž je na 13 tisíc. Výjimečná je kolekce ptačích snůšek z Islandu, stejně jako nejpočetnější kolekce vajec racka chechtavého s mnoha typy zbarvení i velikosti. Kvůli náročné rekonstrukci se teď většina akcí pro návštěvníky koná v přírodě nebo v náhradních prostorách muzea. V provozu zůstala Záchranná stanice pro handicapované živočichy, která se stará převážně o nemocné opeřence. Rekonstrukce Ornitologické stanice v Přerově bude kompletně hotová v roce 2023, kdy se návštěvníkům prostory zpřístupní v plném rozsahu. Ornitologická stanice byla v Přerově založena v roce 1938. Objekt byl poničen při bombardování města 20. listopadu 1944, ale už 1. května 1945 byly dokončeny veškeré opravy včetně venkovních voliér. Stanice v podobě, jak ji dnes lidé znají, byla zbudována v letech 1979 až 1980 v rámci akce „Z“.