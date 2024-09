Děti a rodiče nejprve na zahradě přivítala ředitelka školy spolu se zástupci vedení města, a pak už si je odvedly do tříd nové paní učitelky.

„Není to pro nás nic nového, protože máme starší dceru ve třetí třídě. Protože se malá těšila do školy už půl roku, objednávali jsme aktovku a další vybavení v březnu. Mohla by jít už rovnou do druhé třídy, protože ji starší dcera všechno učí,“ řekla s úsměvem maminka jedné z prvňaček.

Na ZŠ Trávník se v září otevřely tři první třídy a podobně jako na jiných školách probíhaly i tady přes léto stavební úpravy. „Naštěstí jsme nebourali nic v budově, ale upravovali hřiště, takže si kantoři odpočinuli a nemuseli tak moc uklízet jako v minulých letech. V příštím roce se chystáme na dokončení oprav hřiště, protože to neproběhlo celé,“ popsala ředitelka Základní školy Trávník Kamila Burianová.