Na dopravní komplikace se musejí připravit řidiči, kteří byli zvyklí projíždět frekventovanou Tovární ulicí u autobusového nádraží v Přerově. Stavba průpichu, jenž je součástí vnitřního průtahu městem, totiž postoupila do další fáze.

Stavba průpichu v Přerově 29. dubna 2021. Část Tovární ulice se od 1. května uzavře a nebude možné obousměrně odbočit z Tovární do Denisovy, Nádražní, ale ani Kramářovy ulice. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Část Tovární ulice se v sobotu 1. května uzavře a nebude možné obousměrně odbočit z Tovární do Denisovy, Nádražní, ale ani Kramářovy ulice. Do Kramářovy se auta dostanou pouze z Čechovy ulice. Omezení potrvá až do 30. srpna.