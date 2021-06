„V Tovární ulici už jsme vykopali levou část silnice na konstrukční vrstvy komunikace. Začínáme dělat přeložky sítí - kanály, plyn, vodu, velké drážní kabely a optické kabely. Dokončili jsme i druhou polovinu betonového kanálu pro parovod a pracujeme na nových sítích, protože zde bude veřejné osvětlení, přibudou semafory a zabezpečovací systém,“ řekl hlavní stavbyvedoucí Arnold Rozehnal.

Stavebníci také odfrézovali vozovku na parkovišti u Alberta, protože tudy povede čtyřproudá silnice. Po dokončení vnitřního průtahu městem a průpichu by totiž veškerá doprava ve směru na Zlín uvízla v kolonách na úzké silnici, která vede od nádraží k pekárně.

„V naší etapě tato část rozšířené vozovky končí za Albertem, v další pak bude pokračovat dál a mělo by dojít i k demolici jednoho objektu,“ zmínil. Kvůli rozšíření vozovky odkoupilo parkoviště u Alberta Ředitelství silnic a dálnic. Vyfrézovaná část parkoviště u marketu by měla být v asfaltu do konce prázdnin, stejně jako úsek v Tovární ulici.

Stavba průpichu pokračuje i v areálu Juty.

„V této části máme odkopáno na parapláň a začneme sypat konstrukční vrstvy. Čeká nás jednání s geotechnikou o tom, jestli budeme sanovat podloží,“ nastínil hlavní stavbyvedoucí.

Podle přerovského radního pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO) pocítili problémy u autobusového nádraží hlavně chodci.

„Byla zabrána část parkoviště, odstraněny sloupy veřejného osvětlení, zrušen semafor a přechod pro chodce ve směru od autobusového nádraží k Albertu. Lidé to tedy musejí obcházet kolem staveniště na jediný přechod, který je u autobusového nádraží. Autobusy ale normálně vyjíždějí ze svých stanovišť,“ uzavřel.