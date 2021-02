Okolí autobusového nádraží v Přerově obsadí na jaře těžká technika a stavební stroje. Vypukne totiž dlouho očekávaná stavba průpichu, o kterém se mluví už od osmdesátých let minulého století. Dnes je více než jisté, že bude dokončen dříve, než poslední úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Jeho zahájení totiž stále brzdí obstrukce ekologických aktivistů Děti Země.

Martin Smolka, ředitel olomoucké správy ŘSD | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

„Budeme usilovat o to, abychom průpich zprůjezdnili co nejdříve - a to do konce příštího roku,“ říká ředitel olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.