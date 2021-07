Cesta kolem přerovského nádraží se přes léto změnila v terénní únikovou hru. Stavba průpichu městem chodce nutí k proplétání se mezi ploty, stavebními stroji a průchody. A s omezením budu muset lidé ještě nějakou dobu počítat.

Stavba průpichu u přerovského nádraží, 26, července 2021 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Práce v úseku Tovární ulice, který je dnes rozkopaný, potrvají do 30. srpna, a pak by měl být položený finální povrch. Od 1. září se už tedy začne jezdit po nově postavené komunikaci. Rekonstrukce části silnice blíže k vlakovému nádraží, po které se jezdí nyní, a to včetně křižovatek, by měla být hotová do konce roku,“ nastínil vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu Alexandr Salaba.