Průpich je hotový, takto se otvíral. D1? Máme klíčový pozemek, řekl šéf ŘSD

VIDEO/ Pro Přerov je to téměř historická chvíle. Po dvou desítkách let, kdy město usilovalo o stavbu vnitřního průtahu městem, se v pondělí odpoledne zprovoznila v plném rozsahu jeho poslední část - průpich u autobusového nádraží. Nervy řidičů dostaly během uplynulých dvou let, kdy se uzavřela nejprve Tovární a pak i Komenského ulice, pořádně zabrat. Výsledek ale stojí za to.

Otevření nového městského průtahu, tzv. průpichu, v Přerově. 31. října 2022 | Video: Deník/Petra Poláková-Uvírová