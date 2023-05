V dobách studené války Přerov vynikal propracovaným systémem krytů. Ten největší a dodnes funkční se nachází ve zdejším kině Hvězda. V případě ohrožení by v něm našlo azyl až 900 osob - jako kryt totiž slouží i vlastní sál kina. Lidé si mohli unikátní protiatomový kryt prohlédnout v pondělí 1. května. Exkurze nabídla kromě poutavé přednášky odborníků také nový prvek - živou osádku krytového družstva.

Přerov, prohlídka krytu v kině Hvězda | Video: Petra Poláková - Uvírová

Protiatomový kryt v kině Hvězda se skládá z provozní části a prostoru pro ukrývané. Srdcem je diesel agregát, který zajišťuje energii pro vzduchotechniku, jež dodává vzduch do úkrytu, ale také osvětlení nebo provoz čerpadel. Je zde i zásobník vody, a to jak užitkové, tak pro pitné účely. Kromě vlastní místnosti pro ukrývané se v prostorách nachází i sociální zařízení - zvlášť pro muže a ženy. V objektu i je prachová komora nebo nouzový výlez. Místnosti jsou od sebe odděleny těžkými pancéřovými dveřmi, které jsou plynotěsné.

„Krytové družstvo tvořilo pětatřicet lidí. Provoz zajišťoval velitel, správce krytu a strojník vzduchotechniky diesel agregátu. Součástí byli i zdravotníci, hasiči, pořádková družstva,“ popsal Karel Mrnka, bývalý zaměstnanec odboru, který měl na starosti ve městě civilní obranu.

Bylo by dnes možné uvést protiatomový kryt do provozu tak, aby byl funkční? „Sloužit by mohl, všechna zařízení mají ale nějakou životnost a bylo by zapotřebí provést revizi zařízení. Pokud by se měl uvést do pohotovosti, trvalo by to delší dobu,“ řekl.

Kryt se stavěl v letech 1974 až 1976, tedy v dobách největšího průmyslového rozmachu města. Přerovské strojírny zaměstnávaly pět tisíc lidí, další pracovali v Meoptě, chemičce, Kazetu, pivovaru a jiných firmách. V Přerově byla letecká základna, armáda měla posádku v kasárnách. Významu města odpovídal i počet krytů.

„V době největší slávy měl Přerov kolem 180 krytů - své vlastní měly firmy i nemocnice, takže jsme se touto kapacitou dostali na 110% ukrytí. Bohužel po revoluci, kdy se začaly vracet majetky v restituci, vracely se i s vybudovanými kryty. Majitelé neměli nic lepšího na práci, než požádat na stavebním úřadě o vyjmutí z evidence a změnu užívání. Tím pádem se vyřezaly všechny železné prvky a odvezly do sběrny. Dnes by bylo možné uvést do pohotovosti nějakých třicet krytů s kapacitou šesti tisíc osob,“ řekl Radomír Vlach z Hasičského záchranného sboru, který provázel návštěvníky.

Do minulosti vrátila přítomné také živá osádka krytového družstva, kterou předvedl Klub vojenské historie v Přerově.

„Oblečení a dobové rekvizity jsme sháněli přes internet a nebo přes aukci. Krytové družstvo mělo na starosti veškerou obsluhu - od strojovny až po přípravu potravin. V reálné situaci by ale nebylo možné bez potřebného proškolení družstva provoz krytu rozjet,“ shrnul Josef Huvar z Klubu vojenské historie v Přerově.