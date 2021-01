Následně se skupina „demonstrujících“ přesunula k soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy.

„Myslím, že momentálně má největší máslo na hlavě Česká inspekce životního prostředí. Ale i na další instituce jakými jsou například obecní úřad a Policie České republiky máme spoustu nezodpovězených dotazů,“ doplnil Husák.

Více informací, méně konspirací

Následkem zářijové nehody, kdy došlo k masivnímu úniku dosud neznámé toxické látky do koryta řeky Bečvy, došlo k otravě vody, úhynu desítek tun ryb a nenávratnému poničení tamního biotopu.

Po čtyřech měsících to však vypadá, že se vyšetřování nikam neposunulo. Známy zatím nejsou ani výsledky rozborů vzorků vody. První lhůta pro dokončení znaleckého posudku uplynula loni 20. prosince. Znalec však požádal její o prodloužení. Nový termín policisté ani státní zastupitelství neupřesnili.

Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně, které vyšetřování zářijové otravy řeky Bečvy dozoruje, se k termínu dokončení znaleckého posudku nevyjádřilo. Státní zástupce Jiří Sachr už dříve uvedl, že jakkoliv je pochopitelný zájem zejména médií o tuto věc, v průběhu přípravného řízení nelze poskytovat podrobné či průběžné informace o jeho průběhu a opatřených důkazech.

„V okamžiku, kdy to bude podle zákona možné, bude veřejnost o výsledku trestního řízení ze strany orgánů činných v trestním řízení informována,“ ujistil Sachr.

Na nedostatek informací upozornila v neděli také současná náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí Hana Ančincová.

„Účastnila jsem se všech happeningů. Nejsem tu v pozici voleného zástupce lidu, ale jako člověk, kterému záleží na životním prostředí. Mrzí mě, že instituce nezveřejňují informace. Právě to vede ke vzniku konspiračních teorií. Množství informací snižuje i počet konspiračních teorií,“ zmínila Ančincová.

„Nedivím se lidem, že ztrácí důvěru. Nerada bych, kdyby případ skončil jako odložený,“ dodala.

Aby se nezapomnělo

Naději, že by se někdo odpovědný za otravu Bečvy nakonec našel, už ztrácí i Jiří Pělucha z Opavy. „Chtěl bych věřit tomu, že viník bude někdy vypátrán. Zatím se zdá, že to vyšumí do ztracena,“ smutnil Pělucha.

I on se zúčastnil nedělního happeningu.

„Máme rádi přírodu. Není nám lhostejné, jak se vše devastuje. Jsme tady ale taky proto, aby pokud k něčemu takovému dojde, z toho byly vyvozeny důsledky. Aby byl viník potrestán,“ zdůraznil Jiří Pělucha, který doufá, že se do Bečvy vrátí život.

Na pochod dorazila také mladá rodina navzdory tomu, že má malé miminko, které museli vzít sebou.

„Záleží nám na naší budoucnosti,“ vysvětlila důvody své účasti Kateřina Bačová.

„Ano, není nám jedno, jak to tady vypadá. Podle mého názoru se jedná o střet zájmů. Těžko může vyšetřovat ekologickou havárii někdo, kdo sám vlastní chemičku, která je na seznamu podezřelých společností,“ doplnil svou ženu Václav Bača. „Alespoň tímto způsobem chceme říct svůj názor. Aby se nezapomnělo na to, co se v Bečvě stalo,“ dodal.

Jedna za "pade"

Lidé v rámci happeningu mohli také přispět na obnovu života v zasaženém úseku řeky.

„Dnes prodáváme placky. Kus po padesáti korunách. Celý výtěžek jde na pomoc Bečvě. Je také zřízen transparentní účet, kam mohou lidé posílat peníze,“ vysvětlila pořadatelka zatímco vytahovala z pytlíku malou, bílou, kulatou placku.

Zájem o ně je velký. Placek ubývá, peněz přibývá. „Kdybych je dnes prodala všechny, bylo by to rovných devět tisíc korun,“ svěřila se v neděli odpoledne pořadatelka.

Další akce na podporu Bečvy uspořádají umělci za měsíc. O události Umělci za Bečvu je už možné nalézt více informací na webu.

„Může se zúčastnit kdokoliv. Přinést obrázek, básničku. Následně proběhne online dražba těchto věcí. Výtěžek bude opět poukázán na účet na obnovu Bečvy,“ řekla o chystané akci pořadatelka happeningu Pochod za Bečvu.