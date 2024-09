Prostějovská senátorka Jitka Chalánková svůj mandát za volební obvod č. 62 neobhajuje. Možná i proto se o uprázdněný post uchází šest osobností.

Půltucet z Prostějovska

Mezi „těžké váhy“ patří kandidát ANO a prostějovský primátor František Jura. Jeho vyzývatelkou je dlouholetá kritička prostějovské radnice, bývalá zastupitelka a současná poslankyně Hana Naiclerová, a to za koalici Zelených, Starostů a nezávislých a sdružení SEN21.

Občanští demokraté nominovali Miladu Sokolovou, první náměstkyni prostějovského primátora a krajskou radní.

Za SPD a Trikoloru se o hlasy voličů uchází prostějovský zastupitel Pavel Dopita, lidovci nominovali podnikatelku a ekonomku Hanu Pospíšilíkovou. Šestici kandidátů uzavírá právník Miroslav Burget nominovaný hnutím JaSaN.

Trojlístek na severu

Na Šumpersku bude mandát obhajovat dosavadní senátor a starosta Šumperku Miroslav Adámek. Jako nestraníka jej nominovalo hnutí ANO. O senátorský post usiluje i Stanislav Balík. Do voleb jde jako občanský kandidát poté, co získal více než tisícovku podpisů. Je vysokoškolským pedagogem a dlouholetým zastupitelem Bludova, odkud pochází. Do horní komory Parlamentu bude kandidovat rovněž Vladimír Hošek, kterého nominovala strana Svobodní.

Startuje se ve 14 hodin

První kolo voleb se koná v pátek 20. a v sobotu 21. září spolu s volbami do krajských zastupitelstev. Pokud žádný z kandidátů nezíská přes padesát procent hlasů, bude se o týden později konat kolo druhé, do nějž postoupí dva nejúspěšnější kandidáti.

Kdo usiluje o Senát v obvodu 62?

1. Ing. Hana Naiclerová, MBA

52 let, ekonomka a protikorupční bojovnice, Prostějov, Starostové a nezávislí

2. Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA

60 let. IT specialista, pedagog, zastupitel města Prostějov, Prostějov, Svoboda a přímá demokracie (SPD)

3. Mgr. František Jura, MBA, LL.M.

55 let, primátor statutárního měsdta Prostějov, Prostějov, ANO 2011

4. Ing. Hana Pospíšilíková

59 let, podnikatelka, ekonomka, folkloristka, Prostějov, bez politické příslušnosti, KDU-ČSL

5. Mgr. Miroslav Burget

58 let, advokát, Ohrozim, bez politické příslušnosti, Jasný Signál Nezávislých

6. Ing. Bc. Milada Sokolová

50 let, 1. náměstkyně primátora města Prostějova, předsedkyně Okrašlovacího spolku, Prostějov, Občanská demokratická strana (ODS)