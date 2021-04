Čím žijí vesnice či vesničky, které obvykle jen projíždíme ? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Nový seriál Deníku vás provede obcemi na Přerovsku a Hranicku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Tentokrát se podíváme do Prosenic, hanácké obci s folklorním souborem, muzeem i několika historickými památkami.

Prosenice | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Prosenice

Rok založení: 1275

Počet obyvatel: 792



Zajímavosti:

Dětský folklorní soubor Hanácké Prosének působící v Prosenicích už dvacet let. Myšlenka založit občanské sdružení zabývající se folklorem vznikla v roce 2000, v průběhu velkých třídenních oslav k 725 letům obce. Tehdy skupina mládeže nacvičila tance z Hanácké besedy, hudební doprovod byl tvořen zpěvem talentovaných dětí ze školního pěveckého sboru. Vystupování mělo ohlas, a to vyvolalo zájem, aby se pokračovalo s folklorem dál u dětí. Soubor po celá dvě desetiletí reprezentuje svou obec na různých vystoupeních, festivalech a na soutěžních přehlídkách, kde dosahuje pěkných výsledků. Děti vystupují nejen ve své obci, ale také v širším a vzdálenějším okolí. Rády vzpomínají například na pražské vystoupení v Paláci kultury a na televizní natáčení do pořadu Putování za muzikou, a to po boku dechové hudby Moravská Veselka. Podařilo se jim uvést do života Prosenic mnohé tradice, které tady už dávno upadly v zapomnění. Například vynášení Smrtky, chození s jedličkou, řehtání a klepání v době, kdy zvony odletí do Říma, tančí na Kácení máje a na hodových oslavách, o vánočním čase zpívají pod Vánočním stromem, na adventních posezeních, na Štěpána „koledují“ v místním kostele pro farníky. Každoročně tyto tradice udržují tak, aby se staly samozřejmostí v životě vesnice.

www.obecprosenice.cz