Maluje sama sebe

Všem třem výtvarným technikám se stále věnuje, ale v poslední době ji nejvíce zaměstnává malba na tělo a obličej.

„Nejvíce mě baví iluzivní kresba, kdy vás na první pohled ani nenapadne, že jde o malbu na obličej a hledáte, kde jsou oči a kde ústa. Nejčastěji maluji sama na sebe, což je specifická disciplína - je to jiné, než malovat na někoho jiného," říká umělkyně.

Líbí se jí Mimi Choi

"Inspiraci hledám hlavně u zahraničních autorů, například u mé oblíbené královny iluzivní malby Mimi Choi,“ prozrazuje Radka Kunovská, která vystudovala dějiny umění na brněnské Masarykově univerzitě a jako kurátorka působila v muzeu a galerii v Hranicích.

Radka Kunovská, rodačka z Hranic, propadla kouzlu iluzivní malby na tělo. Nyní se chystá na mistrovství republikyZdroj: Deník/VLP Externista, Foto: Se souhlasem Radky Kunovské

Podle ní je tento způsob tvorby zážitkem jak pro autora, tak figuranta. Nevšední zážitek se snaží mladá malířka zprostředkovat i dalším lidem, slečnám, ženám, ale klidně i mužům.

Vůní zákusků odstartovala výstava o historických cukrárnách v Hranicích

„Dělám tedy zážitkové proměny, kterým předchází konzultace s klientem, abychom obrázek vyladili do posledních detailů. Musí mi to dávat smysl, ideálně aby malba s člověkem nějakým způsobem korespondovala, vyjadřovala jeho charakter, vyprávěla jeho příběh, ukazovala to, co má rád.

Z proměny vzniknou fotografie a video, to zůstává na památku. Mám i poukazy - takže je to i pěkný dárek, když chceme někoho opravdu potěšit,“ líčí Radka Kunovská s tím, že malba obličeje zabere nejméně dvě hodiny času - záleží na složitosti motivu.

Připravuje se výstava

Radku Kunovskou nyní čekají tři zajímavé projekty. Chce vytvořit malby, na nichž veřejnosti ukáže, že facepainting a bodypainting lze využít i jako reklamu a propagaci produktů. Připravuje se také na výstavu, která proběhne začátkem příštího roku v prostorách hranického zámku. Hlavním motivem budou fotografie, vytvořené profesionálními i amatérskými fotografy, s nimiž spolupracuje.

Mistrovství bude v březnu

„Vyzdvihla bych spolupráci s Pavli Vera Ferdovou, která je fotografka, ale věnuje se řadě dalších aktivit. Vlastní s kolegyní v Hranicích krásný prostor Life Art Gallery. V březnu mě pak čeká Mistrovství České republiky 2023 v malování na tělo a obličej v Praze, kde se zúčastním soutěže malby na obličej a dekolt,“ uzavírá Kunovská.