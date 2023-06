Během covidu se s manželkou přestěhovali k jejím rodičům do Uherského Hradiště. „Na jedné procházce jsem si to kalkuloval v hlavě a rozhodl se rozjet výrobu kimchi ve skleničkách. Sestra manželky zrovna dokončila doktorát z matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě v Olomouci a hledala si práci. Slovo dalo slova a začali jsme společně vyrábět kimchi,“ líčí začátky.

„Podnikám už od střední školy, ale profesním zaměřením jsem IT specialista. Vždycky jsem miloval dobré jídlo a rád ho i doma vařil, což byla moje vášeň. Dlouho jsem přemýšlel, jak spojit podnikání a vášeň k jídlu, a tak vznikla Živina,“ prozrazuje zakladatel firmy Martin Kudera.

„Chtěli jsme jíst zdravěji a nabídnout lidem lehčí a časově méně náročnější přípravu jídla. I když rodiče zpočátku nechápali, že vaříme oběd pět minut před dvanáctou a ne od rána, jak je v Česku zvykem. V době covidu nikdo nikam nechodil a o naše produkty byl velký zájem. Kimchi si kupovali kamarádi rodičů, sousedi, a pak spousta dalších lidí. A tak manžela napadlo, že to rozjedeme ve velkém,“ vzpomíná Markéta Kudera.

Rozběhnout výrobu v Přerově se podařilo díky šťastným náhodám a tomu, že se lidé začali více zajímat o své zdraví. „Když jsme hledali prostory pro rozjezd výroby, měli jsme štěstí, že se právě uvolnila k pronájmu závodní jídelna s kuchyní ve firmě Kazeto. Ten prostor byl trochu předpřipravený a my se do něj hned zamilovali,“ říká Martin Kudera.

Prostory si Živina pronajala v únoru 2021 a po rekonstrukci začala vyrábět první produkty. „Dnes máme portfolio sto třiceti vlastních výrobků a výroba se stále rozrůstá. K tomu jsou zapotřebí skladovací prostory a expedice - ty dnes máme v nedaleké Chropyni,“ upřesňuje.

Firma denně vyrobí až dva tisíce produktů a snaží se investovat do technologií, aby mohla ještě zvýšit produkci. „Momentálně to nastavujeme tak, abychom byli schopni do konce léta vyrábět až deset tisíc produktů denně,“ vysvětluje Martin Kudera.

Obrat dosáhl v prvním roce 2,5 milionu korun, loni se zvýšil na 10 milionů a tento rok má firma ambice jej zdesetinásobit. „V současné době zaměstnáváme asi tři desítky lidí, v nejužším managementu je nás pět,“ doplňuje.

Výrobky Živiny jsou dnes žádané, takže kromě e shopů je dodává i do prodejen typu Zdravá výživa, bezobalových obchodů či farmářských prodejen. Distribuuje je i přes Rohlík nebo Košík. „Testujeme také řetězce, například Globus v Brně, ale ještě uvidíme, jestli se do nich budeme chtít pouštět,“ podotýká Martin Kudera.

I s recepty na přípravu pokrmů

Největší poptávka je i nadále po kimchi, ale velký zájem je také o domácí kečup. „Vyrábíme ho podle receptury naší babičky a je to domácí, poctivý kečup bez éček a konzervantů. Oblíbily si ho hlavně děti. Žádaná je i Pad Thai omáčka. Uvařili jsme i sérii asijských omáček pro rychlé vaření společně se šéfkuchařem Štěpánem Návratem,“ říká.

Na každém výrobku Živiny je QR kód, díky němuž si lidé rychle najdou i recept na přípravu pokrmu. „Doma si otevřete lednici, vezmete si třeba jarní cibulku, ředkvičku, přidáte naši omáčku a nudle - a máte jídlo jako z restaurace. Na vývoji dnes spolupracujeme se známými šéfkuchaři z celé republiky, ale i ze zahraničí. V jednoduchosti je síla, takže je to o té jednoduchosti vaření a přípravy, což dnes spoustě lidí vyhovuje,“ podotýká Markéta Kudera.

Novinkou je i odběrové místo v Přerově, které vzniklo ve veganské kavárně Nebe počká v Kratochvílově ulici. Jejím provozovatelem je Jakub Jüngling. „Lidé si objednají produkt na e-shopu a mohou si ho zde vyzvednout. Spojení s veganskou kavárnou dává smysl, protože vyrábíme i ovesné baristické mléko. Kuba je skvělý barista, a tak se naše síly přirozeně spojily,“ uzavírá Markéta Kudera.