Přerov - Rozhovor s Martinem Navrátilem, lokálním konzultantem Agentury pro sociální začleňování v Přerově.

Milan Gábor, Pavel Šaradín, Martin Navrátil (moderátor diskuze z Agentury pro sociální začleňování) na debatě o soužití s Romy | Foto: DENÍK/Pavla Kubištová

V červnu bude vaše působení v Přerově končit. Proč?

V pilotních lokalitách jsme působili tři roky. Nyní jsme se v každé z nich rozhodovali, zda odejít nebo pokračovat ve spolupráci. Někde ocházíme proto, že se nám podařilo nastartovat spolupráci, která poběží i bez nás. Jinde z toho důvodu, že jsme nebyli schopni se s městem domluvit. To je i případ Holešova.

Ani z Přerova asi neodcházíte proto, že už by tu v otázce Romů nebylo co zlepšovat…

Bohužel za dobu našeho působení nás město odsunulo do pozice, že nás sleduje a monitoruje, místo abychom byli rovnocenní partneři. 14. prosince jsme se města ptali na další spolupráci a dostalo se nám potvrzení, že je o ni zájem do konce roku 2012. Předali jsme jim šest bodů, které jsou z naší strany podmínkou spolupráce. Ty ale Rada města neschválila.

O co konkrétně šlo? Neměli jste na politiky nepřiměřené požadavky?

Chtěli jsme především nastavit takovou formu spolupráce, která je standardní a kterou realizujeme v ostatních obcích. To znamená především požadavek, aby se politici, samospráva účastnili naší práce. Bez účasti politiků nebyla jednání efektivní a věci nabíraly průtahy. Dále jsme se chtěli domluvit na konkrétním plánu do konce roku 2012, aby výsledky naší spolupráce byly měřitelné. Také jsme požadovali, aby byly dokončené věci, které jsou už zpracované, ale město je potom nedotáhlo do konce.

Můžete jmenovat konkrétní případ takových průtahů?

Třeba rekonstrukce azylového domu. V lednu 2010 jsme odevzdali projektový záměr, zároveň už byla zpracovaná stavební projektová dokumentace. Přesto město pořád nenapsalo projektovou žádost, a protože výzva se v únoru uzavírá, nestihne se to do té doby a rekonstrukce se posune. Přitom už mohla být dokončená. A takových žádostí si město mohlo podat více.

Co pro Přerov znamená odchod Agentury?

Město se zřeklo odborné spolupráce a zároveň i velké částky peněz, na které mohlo dosáhnout.

Je nějaké město, které získalo díky spoluprací s Agenturou víc než Přerov?

V Bruntále, kde také působím, bude čerpání prostředků asi desetinásobné. Tam je ale zapojení města na úplně jiné úrovni. Kromě lidí ze sociálního odboru s námi komunikuje i odbor tajemníka, odbor rozvoje, jeden z náměstků naši činnost nejen kontroluje, ale aktivně se do ní zapojuje, některých akcí se účastní i starosta a členové zastupitelstva chodí na pracovní skupiny.

Co díky tomu v Bruntále bude?

Vyroste velké komunitní centrum, nové hřiště, azylové bydlení pro muže a ženy. Za nejzajímavější považuji systém trojstupňového bydlení, který pomůže řešit problémy s výběrem nájemného, s devastací bytového fondu nebo odběrem energie na černo. Město je také ochotné přinést do škol jednotný postoj. Místostarosta k tomu bude svolávat poradu ředitelů.

Je nějaká šance, že Agentura v Přerově přece jen zůstane?

Ze svého odborného hlediska vidím mnoho důvodů zůstat. Ale bez skutečného zájmu politiků a ochotě spolupracovat to nemá smysl.

(pakk)