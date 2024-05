Od začátku května mohou Přerované zasílat své návrhy do participativního rozpočtu a bojovat tak o podporu lidí v hlasování. Město letos vyčlení na návrhy na zvelebení prostranství, ale třeba i nové dětské hřiště nebo houpačkový ráj celkovou částku jeden a půl milionu korun. Město shromažďuje návrhy až do 30. června.

„Na jeden projekt je možné vyčlenit maximálně 500 tisíc korun. Záležet pak bude především na hlasujících, jestli získají podporu tři větší projekty nebo více menších,“ shrnul přerovský primátor Petr Vrána (ANO). Poslední nápad musí být odeslán s datem 30. června a v průběhu prázdnin bude probíhat kontrola formální správnosti.

„Návrhy budou zveřejněny ve středu 4. září na webu města, a od tohoto data mohou lidé hlasovat pro projekt, který se jim líbí. Nejpozději 14. října představíme ty nejúspěšnější,“ doplnila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

S nápadem na vylepšení image města může přijít každá osoba starší patnácti let, která má trvalý pobyt v Přerově. Zapojit se mohou ale i lidé, kteří ve městě žijí, pracují či studují.

„Každý může přinést pouze jeden námět - v případě, že jich dorazí od jednoho předkladatele více, budou všechny vyřazeny z hodnocení. Návrhy musejí být realizovatelné na území Přerova, na pozemcích či v budovách, které jsou v jeho majetku. Město vítá projekty, které zlepší život ve veřejném prostoru, nemůže jít ale o aktivity, jako jsou koncerty, sportovní, kulturní či společenské akce,“ upřesnila pravidla.

Většina úspěšných návrhů z roku 2022 už se dočkala své realizace. Podařilo se zbudovat zelenou zastávku u školy Svisle, zřídit mobilní kino nebo pořídit koše na psí exkrementy v Předmostí. Jediný projekt, na který se stále čeká, je rozhledna na Čekyňském kopci. Důvodů je více.

Město muselo skloubit dva různé návrhy - první a nákladnější projekt na podobu rozhledny na Čekyňském kopci předložil radní Jakub Navařík, se druhým přišel jeden z Přerovanů Petr Chmelař. Rozhledna, kterou navrhoval a uspěla v hlasování, by přišla na půl milionu korun.

„V rámci pracovní skupiny, která vznikla, jsme se shodli na tom, že bude ideální zamyslet se nad celou lokalitou - od lomu na Žernavé až po hřiště ve Vinarech. Problémem je, že do našich plánů takzvaně hodila vidle Správa železnic, která chce lokalitou vést trasu vysokorychlostní trati (VRT). Snažíme se stále jednat o možnosti tunelu, investor ale upřednostňuje variantu zářezu v krajině. Čekáme tedy na další vývoj a jednání,“ popsal aktuální situaci přerovský radní Jakub Navařík (Pomáháme městu - ODS), který předkládal velkorysejší variantu rozhledny.

„Náš plán byl trochu ambicióznější - rozhledna by ale tak, jak jsem o projektu uvažoval já, měla vést v místech, kudy povede VRT. Druhá věc je, že potřebujeme mít k rozhledně nějaké napojení, aby se k ní turisté dostali. To je také důvod, proč se to v tuto chvíli nikam neposouvá,“ vysvětlil.

Z participativního rozpočtu vzešel návrh na instalaci menší vyhlídkové plošiny, ze které by byl výhled z Knejzlíkových sadů. „Čekyňský kopec je pro umístění rozhledny z hlediska vyhlídkových poměrů ideální. Pokud se ale nepodaří zrealizovat finančně nákladnější variantu, předpokládám, že by se mohla prosadit tato minimalistická varianta v Knejzlíkových sadech. Těch se totiž podle navržené trasy VRT nedotkne,“ řekl Navařík.

V jaké fázi jsou nyní projekty, které byly úspěšné v loňském roce? Lidé podpořili čtyři návrhy - kuličkovou dráhu na Laguně, Fit stezku, jež se stane součástí naučné stezky Přerovským luhem, obnovu středové části Žerotínova náměstí a kameny zmizelých.

Kuličková dráha se má stát novou dětskou atrakcí přírodního koupaliště Laguna a oživit prostranství by měla ještě letos. Dodávku a instalaci venkovních cvičebních prvků nové Fit stezky už schválili radní a za druhý nejúspěšnější projekt město zaplatí 490 tisíc korun. „V současné době jednáme s dodavatelskou firmou o zhotovení kuličkové dráhy. Fit stezku máme v úmyslu realizovat do podzimu,“ přiblížil Alexandr Salaba, vedoucí odboru majetku města.

V přípravách je také obnova středové části Žerotínova náměstí, která přijde na půl milionu korun. V současné době je zpracovaná studie a hotový je i sadbový plán. Mezi čtveřicí nejúspěšnějších návrhů jsou i kameny zmizelých, za které dá město sto tisíc korun. Připomenou osudy židovských rodin, jež před druhou světovou válkou žily na Žerotínově náměstí.

Do výroby bude zadáno prvních třiadvacet jmen - a kameny budou v této části města umísťovány postupně. „Ve spolupráci s městem jsme objednali třiadvacet kamenů zmizelých pro židovské obyvatele a další oběti nacistického režimu. Jako první položíme pět kamenů pro rodinu Arely, jejíž rodinní příslušníci žili před druhou světovou válkou na Žerotínově náměstí zhruba v místech, kde se dnes nachází prodejna sportovních potřeb, a pak i ve Wilsonově ulici na místech Eura. Jsme také ve spojení s potomky rodiny Arely, kteří dnes žijí v Jindřichově Hradci. Pokládání kamenů pro své předky by se rádi účastnili osobně,“ přiblížila autorka návrhu Marie Sehnálková. První kameny zmizelých by měly být instalovány v září.