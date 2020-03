Na krizovou linku se mohou v Přerově obrátit senioři, kteří se kvůli sociální izolaci cítí osaměle, chtějí si s někým popovídat, nebo potřebují pomoc.

„Lidé mohou od pondělí do pátku telefonovat na čísla 601 500 601 nebo 601 500 621. K dispozici jim k povídání budou od 8 do 15 hodin zaměstnanci přerovské organizace Jsme tady. Platit budou podle svých běžných mobilních tarifů,“ uvedla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Město uleví podnikatelům, uvažuje o snížení nájmu

Přerovským podnikatelům nastaly po vyhlášení nouzového stavu krušné časy. Jejich provozovny jsou uzavřené a bojují o holé přežití. Radní se jim nyní snaží vyjít vstříc alespoň snížením nájmů v nebytových prostorách města.

S návrhem přišel na jednání Rady města tento týden náměstek primátora Michal Zácha (ODS), který už zpracovává podklady, týkající se nájmu nejrůznějších provozoven a obchodů, jež jsou v majetku města Přerova.

„Chápeme, že se podnikatelé, kteří museli v nouzovém stavu živnosti uzavřít, dostávají do svízelné situace. Jakmile budeme mít všechny podklady, sejde se rada případně i v mimořádném termínu,“ konstatoval Michal Zácha. Předběžně se počítá s tím, že pokud dojde ke snížení nájemného, tak na dobu tří měsíců.

Strážníci rozdávají roušky seniorům

V duchu hesla „Společně to dáme“ se díky dobrovolným dárcům v Přerově daří doručit roušky do rukou těch, pro něž je jejich pořízení nesnadné. Do předávání ústenek se zapojili i městští strážníci.

„Průběžně je rozdáváme na ulicích těm nejzranitelnějším, kterými jsou senioři. Aktivně je také využíván Rouškovník Městské policie, kam občané průběžně přicházejí roušky nezištně věnovat a ti, co je potřebují, je většinou berou jen v nezbytném množství,“ řekl šéf přerovských strážníků Omar Teriaki.

Roušky se už městské policii podařilo ve větším množství doručit i do tří pečovatelských domů, domova důchodců a dětského domova.

