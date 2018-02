Přituhne. Meteorologové upozorňují na silný mráz, přes den bude až -11 stupňů

Na silný mráz upozorňují meteorologové. Teploty v Olomouckém kraji by v příštích dnech měly přes den klesnout až k -11, v noci pak -17 stupňům Celsia. Upozornění na webu Českého hydrometeorologického ústavu platí od nedělní půlnoci až do odvolání a to pro celé území České republiky.

dnes 15:24 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Noc ze soboty na neděli 25. února bude s teplotami do -11 až -14 stupňů, v neděli pak bude skoro jasno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle se může vyskytnout slabé sněžení. Nejvyšší teploty -9 až -6, na horách -14 až -10 stupňů. Jasno až polojasno by mělo být i v pondělí 26. února, během dne při zvětšené oblačnosti se pak může ojediněle slabě zasněžit. Nejnižší noční teploty -13 až -17, denní maxima by měla být -10 až -6. V úterý pak bude skoro jasno, během dne od jihovýchodu pak přibude oblačnosti. Nejnižší noční teploty -13 až -17, nejvyšší denní teploty -11 až -7 stupňů Celsia. ČTĚTE TAKÉ: Půlmetrové rampouchy ohrožovaly chodce u Terezské brány

Autor: Petra Pášová