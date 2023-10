Místní části Přerova podle šéfů svých výborů zápasí s nedostatkem peněz na opravy chodníků, cest či běžnou údržbu. Ani v budoucnu se neblýská na lepší časy. Návrh na zvýšení takzvaného příspěvku „na hlavu“ ze dvou tisíc na dva tisíce tři sta korun na obyvatele a rok na pondělním jednání zastupitelstva neprošel. Vedení města tvrdí, že na místní části nezapomíná a putují do nich nemalé finanční prostředky.

Jednání zastupitelstva v Přerově, 9. října

Místní části žádaly o zvýšení příspěvku na obyvatele ze stávajících 2 tisíc na 2300 korun s ohledem na inflaci a výrazný nárůst cen stavebních prací a dalších služeb. „V místních částech je nás 5635. Přerov vzkvétá, ale místní části nevzkvétají. Tohle jsou pro nás užitečné tři stovky na jednoho obyvatele,“ řekla na jednání zastupitelstva předsedkyně výboru v Žeravicích Ludmila Landsmannová.

„Za co tyto peníze utrácíme? Snažíme se v Žeravicích finančně podporovat provoz našeho obchodu, hlavně pro seniory, ale také udržovat travnaté plochy, které město neseče. Snažíme se občany spojovat na kulturních akcích, jež pořádáme. Každoročně šetříme, abychom se za několik let dopracovali k dofinancování rekonstrukce chodníků v ulici Čekyňská,“ vysvětlila Landsmannová a doporučila radním, aby se do místních částí přišli někdy podívat.

„Názvy ulic na směrovkách už dávno zmizely a dopravní značky se ukryly v přerostlé zeleni. V ulici Pod Lesem musíme dávat pozor na díry. Dnes máme podzim, dřeviny jsou ořezané a díry zasypané. Na to jsme čekali od jara,“ poznamenala.

Radní tvrdí, že investují dostatečně

Přerovští radní ale vysvětlili, že do místních částí putují nemalé finanční prostředky. Dlouhý seznam investic přečetl na jednání zastupitelstva náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

„Město Přerov se k místním částem nechová macešsky, právě naopak. Například Dluhonice získaly v rámci kompenzací celkem 132 milionů korun, zrekonstruovaný je kulturní dům, bude se projektovat zóna Záhumení, aktuálně startuje veřejná zakázka na chodníky, parkoviště a veřejné osvětlení,“ uvedl Lichnovský.

Město se finančně podílí také na zbudování kanalizace v Čekyni a Penčicích, připravuje se i velká investice do úprav veřejných prostranství. „V pěti místních částech hodláme upravit veřejná prostranství a budeme do nich směřovat peníze z ITI. Půjde do nich až sedmdesát milionů korun, včetně náměstí Svobody. Dělat se budou veřejná prostranství v Lověšicích, Lýskách, Újezdci, Čekyni a Vinarech,“ upřesnil Lichnovský. Peníze šly i do oprav mostků v Žeravicích, na zdejší házenkářskou halu, putovaly rovněž do Újezdce, Kozlovic a dalších částí.

Primátor byl pro zachování stejné výše

Přerovský primátor Petr Vrána (ANO) navrhoval, aby příspěvek na jednoho obyvatele zůstal na stejné úrovni jako dosud. A pro tento návrh nakonec zvedla ruku drtivá většina zastupitelů.

„Od roku 2015, kdy jsme zavedli tento příspěvek pro místní části, se nyní dostal až na dvojnásobek. Tedy příspěvek jsme zvyšovali průběžně podstatně více než jen o inflaci. Je nutno dodat, že ne všechna města mají poplatek na hlavu pro místní části. Ten je určen jen na drobné investice, například oslavy a podobně. Větší investiční projekty v místních částech realizuje město, od toho také je,“ konstatoval primátor.

Zástupci místních částí nesouhlasí

Podle předsedy výboru v Čekyni Bohumíra Střelce žije v místních částech zhruba 13,5% obyvatel Přerova. „Pokud by navrhovaná částka byla 2300 korun, tak činí asi 13 milionů korun, což je jedno procento z rozpočtu statutárního města Přerova,“ řekl.

Za částku, která připadne Čekyni s necelými 700 obyvateli, prý v obci neopraví ani chodník. „Investice do Dluhonic jsou příspěvkem státu a ne města. My bychom taky potřebovali nová sportoviště a chodníky, které ještě opraveny nemáme. V místní části nepotřebujeme finance na kulturní akce za statisíce korun, my to všechno investujeme do oprav infrastruktury a podobně. Udělejte podružné rozpočty místních částí a budou to rozpočty na opravy,“ navrhl radním Střelec.