Další aspekt zmiňuje také zastupitel Ladislav Šťastník (KDU-ČSL), který je podnikatelem a zaměstnává více než dvě desítky lidí. „Tlaky na mzdy jsou už teď velké kvůli inflaci. Zaměstnávání v hale Amazonu to ještě zhorší. S tím jsme ale počítali a firma, která to neustojí, má smůlu. Větší problém vidím v dopadu na život ve městě,“ konstatoval.

I on se obává především nárůstu dopravy. „Kojetín nemá z pohledu dopravní infrastruktury záložní trasy. Veškerá doprava jede složitě přes město, těžká nákladní auta objíždějí obě základní školy a gymnázium. Žádná z těchto křižovatek není dispozičně připravená, aby se byla schopna míjet v protisměru dvě nákladní auta. Pokud vznikne souvislá kolona, auto nemá kam couvnout a tepna se zacpe. Nevěřím tomu, že bude veškerá doprava směřovat na dálnici. Řidiči ve snaze vyhnout se mýtnému si trasu zjednoduší a pojedou přes centrum,“ soudí.

Na pozemcích bývalých usazovacích nádrží někdejšího cukrovaru se navíc chystá stavba další haly. „Nové logistické centrum, které vznikne vedle Amazonu, má být přes 300 metrů dlouhé a 100 metrů široké. Zaměstnat má dalších 500 lidí. Znamená to tedy další nárůst dopravy,“ doplnil Jaroslav Minařík.

Opoziční zastupitelé se shodli na tom, že by ruku v ruce s těmito projekty měly jít také investice do výstavby infrastruktury. „Například sklad Amazonu v polském Štětíně zaměstnává 3,5 tisíce lidí. Jenže to je velké město a je zde letiště s pravidelnou linkou do Varšavy. Kojetín má přes 5 tisíc obyvatel a dopravní logistika zde chybí,“ míní Ladislav Šťastník.

Obavy mají i u sousedů

Obavy z nárůstu dopravy zaznívají také z Tovačova. „Doprava je už teď přetížená. Pokud Amazon dodrží, co sliboval, budou jezdit nákladní auta po dálnici. Ta je zpoplatněná - úseky mezi Kojetínem a Olomoucí ale zpoplatněné nejsou. Předpokládáme tedy, že si auta mohou zkracovat cestu právě přes Tovačov,“ upozornil starosta Tovačova Marek Svoboda.

Podle starosty Kojetína Leoše Ptáčka bude ale rozjezd provozu Amazonu pozvolný. „Náběh bude postupný a v řádech měsíců. Ke zvýšení dopravy určitě dojde, ale velkou výhodou je, že firma si sváží zaměstnance do práce ze značné dojezdové vzdálenosti vlastními autobusy,“ zmínil.

V Kojetíně se už v souvislosti s investicí Amazonu rozběhla ve velkém bytová výstavba. „Opravují se domy v centru města, kde vznikne nové nájemní bydlení. Nejpokročilejší je projekt výstavby 21 rodinných domů v lokalitě Obora, kde už v příštím roce začne stavební ruch. Máme zažádáno o stavební povolení, musíme zasíťovat a rozparcelovat. Další lokalita pro výstavbu 13 rodinných domů je také v lokalitě Padlých hrdinů,“ vyjmenoval starosta.