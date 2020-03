„Na aktuální situaci jsme zareagovali přijetím konkrétních opatření, z nichž některá jdou i nad rámec Bezpečnostní rady státu,“ říká přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Jaké kroky podniklo vedení města poté, co Bezpečnostní rada státu oznámila zavření škol a zrušení akcí s účastí nad sto lidí?

Sešli jsme se hned v úterý dopoledne, abychom se domluvili na dalším postupu. Konkrétní opatření jsou v tuto chvíli dostatečná a v příštích dnech budeme reagovat na další vývoj situace, která se opravdu mění ze dne na den. Nařízení, spočívající v přerušení výuky na základních, středních a vyšších odborných školách, jsme vzali na vědomí. Rodiče dětí do desíti let věku mají možnost být s dítětem doma na takzvaném paragrafu. Od středy bude v každé základní škole pověřená osoba, která bude příslušné tiskopisy rodičům přímo v kanceláři školy vydávat a potvrzovat. Rodiče musejí počítat i s tím, že se v rámci těchto opatření nebudou konat ani plánované školní lyžařské zájezdy či školy v přírodě, stopku dostaly i všechny další akce, pořádané školami. Zavřené zůstanou i družiny. Školní jídelny sice nebudou vařit pro školáky, ale budou nadále chystat stravu pro mateřské školy a pro veřejnost. Situaci jsme probrali s vedoucí odboru sociálních věcí a školství magistrátu Romanou Pospíšilovou, a pokud by došlo k nějaké změně, budeme strávníky včas informovat. Omezující opatření se netýkají mateřských škol a jeslí, zajištěna bude také dosud vykonávaná péče pro přerovské seniory.

Kvůli rušení akcí nad sto lidí v následujících dnech a zřejmě i týdnech utichne kulturní a společenský život ve městě. Znamená to, že nebude promítat ani přerovské kino Hvězda?

Až do odvolání se ruší všechna představení v Městském domě, ale i v kině Hvězda. Konat se nebude ani dubnové setkání pětasedmdesátníků, organizované městem. Zrušeny jsou i farmářské trhy na Masarykově náměstí, které se měly uskutečnit tento čtvrtek 12. března s tím, že dubnový termín je zatím stále otevřený. Podle ředitele Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslava Macíčka budou akce, na které už lidé mají lístky, buď přesunuty na jiný termín, nebo v případě jejich úplného zrušení dostanou majitelé vstupenek peníze v plné výši zpět.

A co provoz plaveckého areálu a zimního stadionu?

Plavecký areál a zimní stadion zůstanou plavcům i bruslařům otevřené. Sportoviště Přerov ale zajistí, aby v zařízení nepobývalo najednou více jak sto lidí.

Zrušit některé akce muselo být dost obtížné - například vítání občánků nebo gratulace jubilantům z řad seniorů. Proč jste přistoupili i k tomuto kroku?

Senioři patří k těm nejohroženějším skupinám obyvatel, tak proto. Dárkové balíčky dostanou naši jubilanti, kteří oslaví kulaté a půlkulaté narozeniny, později - až to umožní situace. Diskutovali jsme i o tom, zda odvolat sobotní obřady vítání občánků, i když jde spíše o komorní záležitost, na které se sejde několik rodin. Nakonec jsme ale rozhodli, že se rodičům raději omluvíme a obřady 14. a 21. března odložíme - o těch dubnových rozhodneme podle vývoje situace. Zdraví našich občanů a především dětí je pro nás prioritou a podnikáme veškeré kroky, abychom zabránili případnému šíření nákazy. Opatření se netýká svatebních ani pohřebních obřadů - nabádáme jen občany k větší obezřetnosti a rozumnosti. Pokud budou nastavena další opatření, dozvědí se je obyvatelé Přerova prostřednictvím webu a Facebooku města, Mobilního Rozhlasu a z médií.

Řešili jste i o to, jak zajistit pro obyvatele Přerova respirátory a ochranné roušky? V lékárnách se po nich už před několika týdny slehla zem.

Vláda určila skupiny, které respirátory a roušky prioritně potřebují - v tuto chvíli je přednostně potřebují naši zdravotníci. Před třemi týdny jsme ale požádali o několik stovek roušek a respitátorů.

Lidé vzali v posledních dnech markety a obchodní centra útokem. Poloprázdné regály jsou dnes smutnou realitou. Jsou obavy občanů na místě, nebo je panika zcela zbytečná?

Z mého pohledu je tato hysterie zbytečná, většina řetězců průběžně zásobuje své obchody a zboží je dostatek.

Kvůli obavám z nákazy koronavirem se dnes mnohem více dbá na hygienu a bezpečný odstup - například v prostředcích městské hromadné dopravy. Řešili jste i tuto věc?

Městská autobusová doprava funguje bez omezení a opatření, i když lidé musejí být více opatrní. I když jsou některá opatření pro obyvatele města nepříjemná, jsou nutná. Průběžně budeme vyhodnocovat jejich efektivitu a v případě nutnosti přijímat další.