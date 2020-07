K výtržnostem došlo tento týden dvakrát po sobě a obě se odehrály v centru Přerova.

Nejprve vyjížděla policie v úterý odpoledne ke rvačce v cukrárně na Masarykově náměstí, o den později se konflikt přenesl do domu v Bratrské ulici. Z oken létaly předměty, které poničily několik zaparkovaných aut.

Primátor policii na sociálních sítích pochválil za rychlý zásah.

„Jinou kapitolou je ale příběh, který o incidentu vznikl v internetových diskusích. Člověk by měl pocit, že Chicago ve 20. letech minulého století bylo proti Přerovu bezpečné místo. Nemyslím si to. Ani lidé, kteří incident z bezprostřední blízkosti pozorují, nevypadají na záznamu vystrašeně,“ napsal v reakci na první rvačku v cukrárně.

„A k tomu spekulace diskutujících, co by bylo kdyby - kdyby měli zbraň, jsme všichni mrtví. A kdyby sebou měli vlak, tak jezdí vlakem po náměstí, a kdyby měli atomovku, tak je pryč půl Moravy. Naštěstí si to všechno zapomněli doma,“ dodal první muž radnice.

"Kde bere tu odvahu?"

Obyvatele Přerova, kteří žijí v centru města a dva dny po sobě kvůli výtržnostem znesvářených rodin neměli klidnou noc, ale tato slova pobouřila. Kritické ohlasy se objevily i na sociálních sítích.

„To, co se tady děje, je katastrofa - a pan Měřínský ještě po incidentu v cukrárně řekne, že se všichni v okolí cítili bezpečně. Nevím, kde bere tu odvahu. Ať sem někdy přijde a stoupne si pod okna, kde létaly ty věci, a pak vydá vyjádření, jak se cítí bezpečně,“ vyjádřil svůj názor pan Tomáš, jeden z obyvatel domu, kde došlo ve středu v noci k výtržnostem.

Výkřiky na sociálních sítích nic nevyřeší

Primátor ale ujistil, že opatření, která nastavilo město ve spolupráci s policií, jsou dostatečná.

„Netvrdím, že se nic nestalo a že je situace v pořádku, ani incidenty nezlehčuji. Poukazoval jsem ale na to, že reakce na sociálních sítích nejsou vzhledem k povaze prvního incidentu adekvátní, a že výkřiky na sociálních sítích nic nevyřeší,“ konstatoval.

Městská samospráva má podle něj jen omezené možnosti, jak sociální otázky řešit.

„V problémových lokalitách můžeme zavést takzvané bezdoplatkové zóny, a to už jsme na několika místech v Přerově udělali. Nemáme ale zákonné možnosti, jak zakázat soukromým majitelům domů a bytů, aby problémové nájemníky ve svých nemovitostech ubytovali,“ řekl.

Jednání s králem, pak veřejné slyšení

Kvůli konfliktům dvou romských rodin, které ve městě znovu rozvířily otázku bezpečnosti, se uskuteční ve středu 22. července v 16 hodin v Městském domě v Přerově veřejné slyšení za přítomnosti zástupců města a krajské koordinátorky pro národnostní menšiny.

Ještě předtím se ale vedení radnice postupně setká s oběma rodinami a do Přerova má dorazit i olašský král, který má situaci v komunitě Olašských Romů zklidnit.

„Hlavní je pro nás spolupráce s městskou a republikovou policií. Určitá možnost, jak situaci zklidnit, je hovořit přímo se zástupci znepřátelených rodin Olašských Romů. S koordinátorkou pro národnostní menšiny budeme tyto rozhovory iniciovat. Určitě jim na schůzce důrazně sdělíme, že v našem městě nebudeme podobné chování tolerovat,“ uzavřel náměstek hejtmana a přerovský radní Petr Vrána (ANO).