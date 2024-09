Pro předplatitele

Dagmar Rozkošná dnes 18:56

Že se chce v životě věnovat zdravotnické profesi, v tom měla jasno hned po ukončení základní školy. Nejprve vystudovala zdravotnickou školu, pak pracovala jako zdravotní sestra a po náročné praxi nastoupila do Hradce Králové na medicínu. Osud ji před dvaceti lety zavál do Přerova, kde v roce 2020 nastoupila do místní nemocnice. Několik let zastávala funkci zástupkyně primáře, od roku 2014 je šéfkou oddělení neurologie.