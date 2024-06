Můžete přiblížit svou profesní dráhu do doby, než jste nastoupila na post primářky LDN v přerovské nemocnici?

Pocházím z Kadaně na severozápadu Čech a jsem absolventkou Karlovy univerzity v Plzni. Školu jsem ukončila v roce 1991 a hned po promoci nastoupila na interní oddělení přerovské nemocnice, kde jsem pracovala několik měsíců. Na LDN jsem přicházela v době, kdy ji vedl primář Jaroslav Zedek. Pracovala jsem na oddělení jako sekundární lékařka a s panem primářem jsme se zaskakovali v závodní ordinaci. Byla to doba, kdy bylo málo lékařů, takže jsme na všechna lůžka byli s kolegyní a primářem v podstatě sami. Později po atestaci jsem se stala zástupkyní primáře. Před post primářky jsem byla postavena náhle a ze dne na den, protože pan primář vážně onemocněl a už se do funkce nevrátil. Bylo to dost náročné období.

Jaká je momentálně kapacita vašeho oddělení?

Snažíme se, aby byla čekací lhůta co nejkratší. Maximálně pokrýváme potřeby pacientů z místní nemocnice, výjimečně přijímáme osoby z jiných zařízení. Čekací lhůta se mění, což souvisí s celkovou kapacitou oddělení. Původně zde fungovalo jedno oddělení, a to A, které zakládal pan primář Zedek s vrchní sestrou Hanou Dostálovou, jež zde dodnes pracuje. Potom vzniklo oddělení B a následně oddělení C - to sdílelo prostory s kožním oddělením. Tři oddělení zde fungovala zhruba deset let až do covidu, kdy se muselo jedno patro zcela uzavřít, protože jsme měli nedostatek personálu. Znovu se otevíralo až letos 2. dubna, ale jen s omezenou kapacitou do 12 pacientů. Oddělení B a C má kapacitu 30 lidí. Takže dohromady je na našem oddělení kapacita pro 72 pacientů a máme ji prakticky pořád naplněnou.

Existují u vás čekací lhůty, nebo se k vám dostane pacient vyžadující dlouhodobou péči okamžitě?