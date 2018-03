Přijďte načerpat inspiraci na velikonoční salon, od pondělí v Měšťáku

Nejen děti, ale také jejich rodiče mohli v průběhu tohoto týdne navštěvovat tradiční Velikonoční salon, který se konal ve Středisku volného času Atlas a Bios.

Ti, kteří ho nestihli navštívit nebo ještě nemají inspiraci na velikonoční výzdobu, se mohou přijít podívat na další Velikonoční salon, který začne v malém sále Městského domu v pondělí 26. března.

Inspiraci v podobě různě ozdobených kraslic mohou zájemci čerpat až do čtvrtku 29. března.

Výstava bude otevřená od pondělí do středy od 9.30 do 17.30 hodin, ve čtvrtek pak od od 9.30 do 15.30 hodin.